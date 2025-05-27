Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

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Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL\'lik mal varlığına el konuldu
27.05.2025 10:34
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Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL\'lik mal varlığına el konuldu
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Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı öğrenilirken, 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya operasyon yapıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken Papara dahil 10 adet şirkete el konuldu.

Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

BAKAN YERLİKAYA YENİ DETAYLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Papara'ya düzenlenen operasyonla ilgili yeni detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde "Yasa Dışı Bahis" amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;

  • 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,
  • Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve
  • Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

"YASA DIŞI BAHİS TOPLUMUN GELECEĞİNİ TEHDİT EDEN BİR SUÇTUR"

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Operasyon, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 145353:
    paraları akladınız işiniz bitince Kayyum 19 7 Yanıtla
  • Semih göktay:
    trabzonspor ne olacak simdi papara sponsoru 5 1 Yanıtla
  • şakir:
    hükümet işini biliyor para lazım oldumu hop bir operasyon kayyum gelsin paracıklar 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bnimde vardi her ay ne gusel 300 bin kazaniordum 0 0 Yanıtla
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