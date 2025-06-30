Pasifik Eurasia, Orta Koridor'da taşımacılığı artırmaya yönelik 4 stratejik anlaşma imzaladı

Pasifik Eurasia, "Orta Koridor" güzergahında demiryolu taşımacılığını geliştirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 4 stratejik anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda, Pasifik Holding ana sponsor olarak yer aldı. Etkinlikte, 70 ülkeden temsilci bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da forumun 27 Haziran'daki açılışını gerçekleştirdi.

Holdingin iştiraki Pasifik Eurasia, forumda imzalanan anlaşmalarla Çin-Türkiye-Avrupa arasında gelişen demiryolu taşımacılığında Orta Koridor'un stratejik önemini pekiştirdi. Anlaşmalar, güzergah üzerindeki taşımacılık hacminin ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Pasifik Eurasia ile China Railway Container Transport Corporation Ltd. (CRCT) arasında imzalanan "Orta Koridor Demiryolu Yük Taşımacılığı Stratejik İş Birliği ve İş Geliştirme Sözleşmesi" kapsamında, taraflar taşıma hacmi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik ortak yatırımlar ve geliştirme faaliyetleri yürütecek.

Pasifik Eurasia'nın iştiraki Pasifik Global Lojistik AŞ ile Yuxinou (Chongqing) Logistics Co. Ltd. ve Eurasia Link Holdings Limited arasında ise "Orta Koridor Uluslararası Tedarik Merkezi Kurulmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması" imzalandı. İşbirliği, tedarik zincirinin tüm halkalarında stratejik ortaklık kurmayı ve bölge ülkelerinin ekonomik büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ ile Malezya merkezli Mutiara Perlis SDN BHD arasında imzalanan iyi niyet anlaşması ise Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya uzanan lojistik entegrasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor. Anlaşma çerçevesinde Malezya, Endonezya, Laos, Singapur, Tayland gibi ülkelerden Türkiye ve Avrupa'ya yapılacak yük taşımalarında işbirliği yapılması öngörülüyor.

Pasifik Global Lojistik AŞ ile Schenzen Neptune Logistics Co. Ltd. ve Sinotrans Southern China Co. Ltd. arasında imzalanan niyet mektubu ise uluslararası demiryolu taşımacılığı alanında karşılıklı işbirliği, yeni projelerin araştırılması ve stratejik ortaklıkların temellerinin atılmasını kapsıyor.

"Orta Koridor'un sürdürülebilirliğini sağlama açısından stratejik önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur, anlaşmaların Orta Koridor'un taşıma hacmini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlama açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

CRCT ile yapılan sözleşmenin öneminin altını çizen Dur, "CRCT, Çin'in demiryolu lojistiğinin en üst kurumu olan China Railway'in iştiraki olup, 1 milyon TEU konteyner hacmi ile 2024'te Çin'den Avrupa varışlı blok trenlerinde toplam 19 bin 392 sefer gerçekleştirdi ve bu trenlerle 2 milyon 77 bin 216 TEU yük taşıyan devlete bağlı büyük bir konteyner taşımacılığı şirketidir. Bu sayede hem yurt içinde hem uluslararası lojistikte önemli bir güç konumundadır." değerlendirmelerinde bulundu.

Dur, Türkiye'nin lojistik merkez olması motivasyonuyla hareket ettiklerine vurgu yaparak, "Malezya, Endonezya, Tayland, Laos, Singapur ve çevre ülkelerden Çin'e, Orta Koridor üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa varışlı ve tersi yönlü multimodal demiryolu taşımacılığı gerçekleştirilmesini ve transit sürenin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bu işbirliği, ekipman yönetimi alanında ortak operasyonel çözümler geliştirilmesine olanak tanıyacak. Böylece Güneydoğu Asya ile Orta Koridor üzerinden Avrupa'ya uzanan hedefimiz doğrultusunda, lojistik entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan işbirliklerini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Pasifik Eurasia'nın Orta Koridor üzerinde ana oyuncu olma hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Dur, şunları kaydetti:

"Orta Koridor hem mevcut jeopolitik konjonktür hem de yapısal gerçeklik açısından bölgesel bir geçiş hattı olmanın ötesinde, ticari akışın gerçek bir koridoru olma stratejisine dönüşmektedir. Türkiye, bu koridorun kilit ülkesi olarak lojistik, enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında kritik avantajlara sahiptir. Biz de Pasifik Eurasia olarak bu koridorun gelişmesi ve gerçek potansiyeline ulaşması için ulusal ve uluslararası bazda çalışmalar yürütüyor ve önemli anlaşmalara imza atıyoruz. Yapılan bu anlaşmaların da bir sonucu olarak yakın gelecekte Orta Koridorun, Çin ile Avrupa arasında gelişen demiryolu taşımalarında payını artıracağına inanıyoruz."