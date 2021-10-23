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Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek - Son Dakika

Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek

23.10.2021 11:01

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine pazartesiden itibaren Bursa'da başlanıyor. Pilot bölge olarak Yenişehir ilçesi seçildi. Sütün fiyatı yapılan tahlil sonucunda belirlenecek.

Sütte yeni dönem başlıyor. Sütün kalitesine göre fiyatlandırılacağı sisteme Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçiliyor. Pilot bölge olarak Yenişehir'in seçildiğini belirten Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, fiyat uygulamasının pazartesiden itibaren başlayacağını belirtti.

FİYAT TAHLİLLE BELİRLENECEK

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Türkiye'de geçildi. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bu sistem ülkemizde başlıyor. Üreticilerimizin ürettiği sütlerden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bu numuneler alınacak. Bursa'nın tamamı, Adapazarı, Bilecik ilinin tamamını kapsayacak şekilde Yenişehir bölge laboratuvarı seçildi. Biz birlik olarak burada laboratuvar kurduk. Burada sütün yağ ve protein oranı belirlenecek. Çıkan sonuçlar makine sayesinde Tarım Bakanlığına ve üreticiye anında bildirilecek. Tahlil sonunda süt fiyatları belirlenecek ve devlet desteği de ona göre yapılacak" diye konuştu.

Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek

Yenişehir, Pazartesi, Pilot, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek - Son Dakika
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