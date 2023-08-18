Bakanlık, kasa kasa domatesi çöpe döken markete acımadı - Son Dakika

Bakanlık, kasa kasa domatesi çöpe döken markete acımadı

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:22

Ticaret Bakanlığı, Pendik'te çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü markete idari para cezası uyguladı.

İstanbul Pendik Üst Kaynarca'da market çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, gerekli inceleme ve denetim gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Yapılan denetimler sonucunda markete idari para cezası uygulandı.

882 KİLO DOMATES FİREYE AYRILMIŞ

Söz konusu markette yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, şikayete konu olan "Domates Rio" cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edildi. 882 kilo fire ile ilgili belgeler ve fireye ait fotoğraflar Ticaret İl Müdürlüğüne ve Ticaret Bakanlığına ibraz edildi. Yapılan incelemeler esnasında "Domastes Rio" cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edildi ve idari işlemler için tutanak düzenlendi.

FİYAT ETİKET YÖNETMELİĞİNE AYKIRILIKTAN CEZA

Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Pendik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık, kasa kasa domatesi çöpe döken markete acımadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlık, kasa kasa domatesi çöpe döken markete acımadı - Son Dakika
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