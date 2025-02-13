Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir

Geniş Video İzle

Rusya Ukrayna savaşında barış söylemlerinin ardından küresel piyasalarda brent petrolün fiyatı 74,40 dolara geriledi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi hakim.

13.02.2025 09:49  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, her iki ismin de ateşkese hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, salı günü 77,30 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatlarının varil başına 74,40 dolara kadar gerilemesini sağladı.

RUS PETROL ARZI YENİDEN ARTABİLİR

ABD'nin Rus petrolüne yaptırım kararı alması küresel petrol arzını geriletmiş, bu haber fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak savaşın sonlanacağı ve bu sebeple Rus petrolüne yaptırımın kalkmasıyla piyasaya arzının hızlanmasının fiyatları düşüreceği beklentisi arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından dikkatler içeride de akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri 75 doların altında kalıcılık halinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı indirimlerin söz konsu olabileceğini belirtiyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir

Brent Petrol, Ekonomi, Türkiye, Ukrayna, Enerji, Finans, Hakim, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muhammed null:
    Yarindan fazlasi vergi zaten simsek amca dusurur mu :) !!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.