Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, her iki ismin de ateşkese hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, salı günü 77,30 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatlarının varil başına 74,40 dolara kadar gerilemesini sağladı.
ABD'nin Rus petrolüne yaptırım kararı alması küresel petrol arzını geriletmiş, bu haber fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak savaşın sonlanacağı ve bu sebeple Rus petrolüne yaptırımın kalkmasıyla piyasaya arzının hızlanmasının fiyatları düşüreceği beklentisi arttı.
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından dikkatler içeride de akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri 75 doların altında kalıcılık halinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı indirimlerin söz konsu olabileceğini belirtiyor.
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
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