Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir

Ekonomi

Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı\'na böyle eşlik etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, her iki ismin de ateşkese hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, salı günü 77,30 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatlarının varil başına 74,40 dolara kadar gerilemesini sağladı.

RUS PETROL ARZI YENİDEN ARTABİLİR

ABD'nin Rus petrolüne yaptırım kararı alması küresel petrol arzını geriletmiş, bu haber fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak savaşın sonlanacağı ve bu sebeple Rus petrolüne yaptırımın kalkmasıyla piyasaya arzının hızlanmasının fiyatları düşüreceği beklentisi arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından dikkatler içeride de akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri 75 doların altında kalıcılık halinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı indirimlerin söz konsu olabileceğini belirtiyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL