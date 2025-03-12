Petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıta zam beklentisi arttı
Petrol fiyatlarındaki son dönemde yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da zam geleceği beklentisini artırdı. Dünya genelinde petrol fiyatlarının artış göstermesi, ülkemizde de akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Bu durum, hem tüketicileri hem de sektörü olumsuz etkileyebilir.
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12.03.2025 10:52:19. #7.12#
SON DAKİKA: Petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıta zam beklentisi arttı - Son Dakika
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