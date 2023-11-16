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Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor - Son Dakika

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor

Petrol Ofisi Grubu, bp\'nin Türkiye\'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
16.11.2023 12:08

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

bp'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli açıklanmadı.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam."

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Petrol Ofisi, Türkiye, BP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor - Son Dakika
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