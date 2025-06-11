Petrol Ofisi\'nden İlk ULSFO Üretimi

PETROL Ofisi Grubu, Kocaeli Derince'deki terminalinde ilk Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt (ULSFO) üretildiğini bildirdi. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan şirket, böylelikle transit siyah ürün pazarının yüzde 20'den fazlasını karşılayarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

Petrol Ofisi Grubu, Nisan ayında gerçekleştirdiği ECA uyumlu yüzde 0,10 kükürt içerikli ULSFO (Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt) ikmalinin ardından, ilk ULSFO üretimini de başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kocaeli Derince'deki terminalinde gerçekleştirdiği üretimle birlikte Petrol Ofisi; motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini de kazanmış oldu. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan şirket, transit siyah ürün pazarının da yüzde 20'den fazlasını karşıladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, " Türkiye'nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına dahil edilmesi, düşük kükürtlü yakıtlara yönelik talebi önemli ölçüde artırdı. Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince'deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık. Üretim teknolojimizi ikmal gücümüzle birleştirerek sektörümüzün sürdürülebilir geleceğine giden yolda öncü adımlar atıyor, bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedariki sunabiliyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.