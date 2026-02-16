Piyasalar tepetaklak! Dolar bir anda yükseldi, altın çakıldı

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi faiz indirimi umutlarını artırırken, dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı çekti. Jeopolitik riskler ise piyasaların radarında kalmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 995 LİRA SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Geçen seansta yüzde 2,5 yükselerek güçlü bir performans sergileyen spot altın, haftaya düşüşle başladı. Ons altın, yüzde 1,1 gerileyerek 4 bin 975 dolara indi. Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın tarafında da gerileme yaşandı. Gram altın yeni haftaya yüzde 1,1'lik düşüşle 6 bin 995 lira seviyesine düştü.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

ABD dolar endeksinin yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 0,2 arttı. Bu artış, ekonomistlerin yüzde 0,3'lük beklentisinin altında kaldı. Aralık ayında ise fiyat artışı yüzde 0,3 olarak gerçekleşmişti. Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Piyasa katılımcıları, bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor ve ilk indirimin temmuz ayında yapılmasını bekliyor. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

FED'DE YENİ DÖNEM SİNYALİ

Öte yandan Fed'in denetim ve düzenlemeden sorumlu yeni direktörlüğüne Wall Street geçmişi bulunan Randall Guynn'in getirilmesinin beklendiği belirtildi. Söz konusu atama, bankacılık sektörünün denetimi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Piyasalar jeopolitik gelişmeleri de yakından izliyor. Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, Başkan Donald Trump'ın talimatı halinde ABD ordusunun İran'a karşı haftalar sürebilecek operasyonlara hazırlandığını söyledi. Bu senaryonun, iki ülke arasında şimdiye dek görülenlerden daha ciddi bir çatışmaya dönüşebileceği ifade ediliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Spot gümüş, cuma günü yüzde 3 yükseldikten sonra yüzde 0,6 düşüşle 76,92 dolara geriledi. Platin yüzde 0,4 kayıpla 2 bin 54,35 dolara inerken, paladyum yüzde 0,4 artışla 1.692,23 dolara yükseldi.