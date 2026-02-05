Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı - Son Dakika
Ekonomi

Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
05.02.2026 07:23  Güncelleme: 07:28
Haber Videosu

Jeopolitik gerilimin azalması, doların güçlenmesi ve Çin'de altın ETF'lerinden yaşanan rekor çıkışlar altın ve gümüşte sert düşüşe yol açtı; gümüşte kayıp yüzde 14'e yaklaşırken fiyatlar son zirvelerin belirgin şekilde altına geriledi.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Son dönemde artan jeopolitik risklerle birlikte sert yükselişler yaşayan kıymetli metaller, rekor seviyelerin ardından hızlı bir geri çekilme sürecine girdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamleleri, Grönland konusundaki ısrarı ve İran'a yönelik tehditlerini sürdürmesi, piyasalarda güvenli liman talebini artırmıştı. Bu süreçte ABD Merkez Bankası FED'in faizleri sabit tutmasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatları tarihi zirveleri test etmiş, altının onsu 5 bin 600 dolara, gümüşün onsu ise 120 dolara kadar yükselmişti.

SERT YÜKSELİŞTEN SONRA SERT DÜŞÜŞ

Rekor seviyelerin ardından hızla geri çekilen fiyatlar kısa süreli toparlanma yaşasa da bu gece yeniden düşüşe geçti. Özellikle gümüşteki değer kaybı dikkat çekti. Gümüş fiyatlarında düşüş yüzde 14'e yaklaşırken, ons fiyatı 88 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı ise günü 4 bin 965 dolardan kapattı.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 07.15 itibarıyla altının ons fiyatı 4 bin 875 dolar, gümüşün ons fiyatı ise 76 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 6 bin 808 TL'den, gram gümüş 107 TL'den fiyatlanıyor. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın ise 7 bin 424 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD VE ÇİN DİYALOĞU ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede ABD ve Çin arasında yumuşayan diplomatik temasların etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "mükemmel bir telefon görüşmesi" yaptığını açıklarken, Çin tarafının da ilişkilerde güçlü iletişim vurgusu yaptığı belirtildi. Bu gelişme, piyasalarda güvenli liman talebini sınırladı.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE DÜŞÜŞ

ABD ile İran arasında yapılması planlanan müzakereler de fiyatlar üzerinde baskı yarattı. İran, görüşmelerin cuma günü Umman'da gerçekleştirileceğini duyururken, ABD tarafı da bu bilgiyi doğruladı. Gerilimin azalacağı beklentisi, altın ve gümüşte satışları hızlandırdı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Öte yandan dolar endeksi 97,80 seviyesini test ederek son iki haftanın en yüksek düzeyine çıktı. FED başkanlığı için şahin bir isim olarak öne çıkan Kevin Warsh'ın gündeme gelmesiyle dolarda güçlenme eğilimi arttı. Doların yükselmesi, kıymetli metalleri elde tutmanın maliyetini artırarak altın ve gümüşte satış baskısını güçlendirdi.

ABD VERİLERİ VE İSTİHDAM BEKLENTİSİ

ABD'de Ocak ayı Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53,5 beklentisinin üzerinde 53,8 olarak açıklandı. Veriler ekonomide canlılığa işaret ederken, daha düşük faiz beklentilerinin zayıflamasına neden oldu. Piyasalarda gözler yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ÇİN'DE ALTIN FONLARINDAN REKOR ÇIKIŞ

Altın fiyatlarındaki düşüşte Çin'den gelen ETF verileri de etkili oldu. Çin'in en büyük dört altın destekli ETF'inden salı günü toplam 980 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam, tarihteki en büyük günlük para çıkışı olarak kayıtlara geçti. Pazartesi günü de 317 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, haftanın ilk yarısında Çin'deki altın ETF'lerinden çıkan toplam tutar 1,3 milyar dolara yaklaştı.

