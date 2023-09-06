Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor - Son Dakika

Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor

Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor
Son Güncelleme: 06.09.2023 13:30

Seyahat edenlere yenilikçi bağlantı çözümleri sunan Pocket Wifi Turkey ilk yatırım turuna çıkıyor. Gezginlerin yurt dışında internete uygun fiyata hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlayan PWT, 140 ülkede hizmet vermeye hazırlanıyor. İlk yatırım turuna Fonangels ile çıkan PWT Teknoloji, şimdi 75 milyon TL şirket değeri üzerinden yatırım arayışına başlıyor.

Global gezginlerin internete hızlı ve uygun fiyata ulaşmasını sağlayacak çözümler ile yola çıkan ve öncelikle Türkiye'ye gelen turistlerin internet ihtiyaçlarını çözmek için PocketWifiTurkey.com'u kuran PWT Teknoloji A.Ş; turistlere Türkiye'nin her yerinde limitsiz şekilde kullanacakları aynı anda 10 tane cihaza kadar bağlantı sağlayabilecekleri taşınabilir modemler sunarak turistlerin keyifle sınırsız internetin tadını çıkarmasını sağlıyor. Bugüne kadar Türkiye'de 9 binin üzerinde müşteriye hizmet veren PWT, servis sağlayıcısı olarak Turkcell'i tercih ediyor.

HAVALİMANI VE OTELLERDE KAPIYA TESLİM EDİLEBİLİYOR

PWT halihazırda İstanbul, Antalya, Trabzon, Bursa ve İzmit'te havalimanları ve otellerde kapıya teslim şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Uluslararası pazara açılma planını da önümüzdeki aylarda Pocket Esim markası ile hizmete sunacak olan PWT, yeni gelişen bir teknoloji olan Esim ile vereceği hizmetlerinde operasyonel maliyetlerini minimuma indirirken aynı zamanda hızlı bir şekilde 140 ve üzeri ülkede hizmet verebilir hale gelecek.

ÜLKEYE GÖRE PAKET SEÇİLİYOR

Kullanımı çok basit olan bu sistem, seyahat sırasında sıklıkla yaşanan bağlantı kesilmelerini ve yüksek roaming masraflarını artık bir sorun olmaktan çıkarıyor. Müşteri gideceği ülkeyi seçtikten sonra kullanmak istediği paket seçimini yapıyor ve ödemesini tamamlıyor. Pocket Esim web sitesinde ve mobil uygulamasında istediği zaman aktif edebileceği QR kod ve kurulum rehberi müşteriyi hazır bekliyor olacak.

11 EYLÜLE KADAR YAPILAN ÖN TALEP YATIRIMINA YÜZDE 20 BEDELSİZ PAY

İlk yatırım turuna Fonangels ile çıkan PWT Teknoloji, 75 milyon TL şirket değeri üzerinden yatırım arayışına başlıyor. Minimum 10 TL ve maksimum 5 milyon TL olarak yatırım yapma imkanı sunan Fonangels 11 Eylül tarihine kadar yapılan ön talep yatırımlarına % 20 bedelsiz pay kampanyası da sunuyor.

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pocket Wifi Turkey, yatırım turuna çıkıyor - Son Dakika
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