Polisan'a 'Düşük Karbon Kahramanı' Ödülü

Polisan Holding, karbon yönetimindeki başarıları dolayısıyla 10. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı Ödülü"ne layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ana desteğiyle düzenlenen zirvede ödüllendirilen şirketler arasında yer alan Polisan Holding, karbon emisyonlarının ölçümü ve azaltımı konusundaki uzun soluklu çalışmalarıyla öne çıktı.

Yaklaşık 13 yıldır emisyonlarını ISO 14064 standardı ve GHG Protokolü'ne uygun olarak hesaplayan holding, son dört yıldır kapsam genişleterek bu hesaplamalara tüm emisyonlarını dahil etti.

ISSB standartlarına uygun iklim raporlamalarıyla düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin finansal etkilerini şeffaf bir şekilde takip eden holding, uzun vadeli hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefine de uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, sürdürülebilirlik stratejilerini, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansı yüksek bir gelecek hedefiyle uygulamaya devam ettiklerini belirterek, 2024'te verimlilik artışı ve enerji tasarrufu sağlayan birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Çalışmalarını dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarıyla desteklediklerini kaydeden Dinçerler, "Lojistikte başlattığımız yeni uygulamalarla da ek tasarruflar sağladık. 2024'te elektrik enerjisi ihtiyacımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma oranını yüzde 80'e çıkardık. Ayrıca, bu yıl 435 bin kilovatsaat, son üç yılda ise toplam 5,1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu elde ettik ve sadece bu çalışmalarımız ile yaklaşık 22 bin ton karbon salımını engelledik. Karbon emisyonlarımızı her geçen yıl istikrarlı bir şekilde azaltmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polisan Holding Sürdürülebilirlik Müdürü Dilek Sarıaslan da gerçekleştirilen verimlilik projeleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve lojistik alanındaki uygulamalarla 2024'te 8 bin 436 ton karbon salımının engellendiğine dikkati çekti.

Beş yıllık stratejilerimizde yer alan karbon azaltım hedeflerinin üzerinde bir performans gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Sarıaslan, "Sürdürülebilirlik yönetişimimizi güçlendirmek amacıyla tüm faaliyetlerimizi SKA'larla ilişkilendiriyor, hedeflerimizi iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bilim temelli hedefler için hazırlıklarımızı sürdürürken, yeni yatırımlarımızla Polisan Holding'in ESG skorunu da güçlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.