PTT, 2024'te 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı - Son Dakika
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Ekonomi

PTT, 2024'te 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı

PTT, 2024\'te 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, PTT'nin 2024'te 399 milyon gönderi ulaştırdığını açıkladı.

21.12.2024 11:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılının ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılı ilk 11 ayına ait kargo, posta ve gönderi istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin 184 yıllık geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla ikinci yüzyılına yaklaştığını belirten Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ekonomik alanda yapılan hamleler ve yatırımlar noktasında PTT'nin üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

399 milyon gönderi sahibine ulaştırıldı

PTT'nin her geçen gün iş ve işlem hacmini artırdığını ve büyüme trendini her yıl artırarak devam ettirdiğini vurgulayan Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılı ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını bildirerek, "Türkiye genelinde tüm gönderi türlerinde yüzde 52,9 ile İstanbul birinci, yüzde 16,2 ile Ankara ikinci ve yüzde 2,4 ile İzmir üçüncü sırada" açıklamasında bulundu.

Elektrikli scooterlar ile 49 milyon gönderi sahibine ulaştırıldı

Uraloğlu, PTT'nin müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyada 210'dan fazla noktaya uluslararası posta ve kargo gönderimi yaptığını ifade ederek, "PTT posta hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler kullanarak hem müşteri memnuniyeti sağlama hem de doğa dostu ve çevreci politikalar yürütme noktasında önemli adımlar atıyor. PTT yeşil enerji kullanan elektrikli skuterler ile bugüne kadar 51 milyon gönderiyi sahibine ulaştırdı. Bu sayede 185 bin litre fosil yakıt tasarrufu sağlandı. Sayısı 750'ye ulaşan doğa ve çevre dostu mikro hareketlilik araçları olan skuter filosu sayısını daha da arttırarak hem trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

PTT'nin 40 bine yakın çalışanı 3 bin 630 iş yeri ve 9 bin 452 araçlık filosuyla posta ve kargo hizmetlerini güvenli, hızlı ve en iyi şekilde yerine getirdiğini söyleyen Uraloğlu, "Artık hem Türkiye'de hem de dünyada posta sektöründe adından söz ettiren bir PTT var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda PTT'nin Türkiye'de ve dünyadaki gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Hem ülkemizin istihdamına hem de ekonomisine katkı sağlayacak bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi PTT, 2024'te 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı - Son Dakika

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