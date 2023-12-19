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Putin, dost olmayan ülkelerle yapılan vergi anlaşmalarını iptal etti - Son Dakika
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Putin, dost olmayan ülkelerle yapılan vergi anlaşmalarını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İngiltere dahil olmak üzere 'dost olmayan ülkeler' ile yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasayı imzaladı. Yasaya göre, çifte vergilendirmeyi kapsayan anlaşmaların bazı hükümleri iptal edildi. Rus hükümeti, 'dost olmayan ülkeler' listesini onaylamıştı ve listede 15 ülke yer alıyor.

Putin, dost olmayan ülkelerle yapılan vergi anlaşmalarını iptal etti
19.12.2023 - 13:43,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İngiltere dahil olmak üzere "dost olmayan ülkeler" ile yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, "dost olmayan ülkeler" ile gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeyi kapsayan anlaşmaların bazı hükümleri iptal edildi.

Putin, daha önce "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan Batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümlerin iptal edilmesi yönünde karar imzalamıştı.

Rus hükümeti, ülkeye yönelik "dost olmayan ülkeler" listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Kaynak: AA
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