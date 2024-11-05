Quick Sigorta Tarsus Şehir Festivali'nde - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Sigorta Tarsus Şehir Festivali'nde

Quick Sigorta, Mersin'deki festivalde yer aldı, yerel yöneticilerle sigorta çözümleri üzerine sohbet etti.

05.11.2024 13:17
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Maher Holding bünyesindeki Quick Sigorta, Mersin'de 3. Tarsus Şehir Festivali'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Tarsus Ticaret Odası Başkanı Ruhi Koçak, Quick Sigorta standını ziyaret ederek yerel yönetimlerle işbirliğiyle sigorta çözümlerinin topluma katkıları üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler ve Türkiye'den çok sayıda sigorta acentesi de şirketin standını ziyaret eden konuklar arasında yer aldı.

Sektör yöneticileri, acente ve temsilcilerle bir araya gelerek bölgedeki faaliyetler ve işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ilçede olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, önce sigortacılık ekosistemini anlatma fırsatı bulduklarını aktardı.

Tarsus Belediye Başkanı Boltaç'ın "Bina Tamamlama Sigortası" başta olmak üzere anlattıkları konuları değerlendirdiğini kaydeden Yaşar, "Hatta 'Tarsus'ta bir pilot çalışma yapabilir miyiz?' diye birlikte görüşmelere başladık. Tarsus gerçekten kadim bir şehir ve havalimanının da gelmesiyle birlikte artık ulaşım imkanları da çok daha rahat. Burası gerçek bir gastronomi şehri, insanlar hafta sonu için bile gelip bu deneyimi yaşayabilirler. Biz de başkanımızın davetiyle Gastronomi Merkezi'ne geldik, birbirinden leziz ikramları tadıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, ilçenin hem iş ortamı hem ticaret ortamı hem de gastronomisi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi ve kültürel zenginliğini söylemiyorum bile. Bundan sonra Tarsus'a çok daha sık geleceğimize şüphe yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Sigorta, Ekonomi, Mersin, Tarsus, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta Tarsus Şehir Festivali'nde - Son Dakika

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