Bakanlık işletmeleri mercek altına aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık işletmeleri mercek altına aldı

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Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoran ve lokantalarda fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. İstanbul'da 48 ekip, fiyat tarifelerinin görünürlüğü ve ürün gramaj bilgilerini kontrol ediyor. Denetimler ramazan boyunca da devam edecek.

18.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:50
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor. Bakanlık ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Öncesi Restoranlara Fiyat Denetimi Yapıyor

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısında yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

Bunların yanı sıra, ekipler tarafından ürünlerin menü ve adisyon fiyatları karşılaştırılırken kuver ücretlerine de bakıldı. Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık ekipleri, denetimlerin ramazan ayında da devam edeceği bilgisini verdi.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Öncesi Restoranlara Fiyat Denetimi Yapıyor
Bakanlık işletmeleri mercek altına aldı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, istanbul, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık işletmeleri mercek altına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Volkan:
    ecevit, demirel de keşke fahiş fiyat diye masal anlatsaydı :). ama dürüst olup nedeni bizdik dediler. madem öyle otoyol ve köprülere 1 yılda yüzde 280 zam yapan akepe'yi kim denetleyecek ??. 15 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    nolcak çorba 20 tl sulu yemek 40 tl olacaksa tamam yoksa boş 5 0 Yanıtla
  • Kartal:
    hep mercek altına alıyorlar sonuç yetersiz ceza caydırıcı ceza lazım kapatma gibi 1 1 Yanıtla
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