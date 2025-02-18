Bakanlık işletmeleri mercek altına aldı

Ekonomi

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

İsrail\'den ateşkes ihlali! Lübnan\'a hem havadan hem karadan saldırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor. Bakanlık ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısında yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

Bunların yanı sıra, ekipler tarafından ürünlerin menü ve adisyon fiyatları karşılaştırılırken kuver ücretlerine de bakıldı. Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık ekipleri, denetimlerin ramazan ayında da devam edeceği bilgisini verdi.