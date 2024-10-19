Reel Kesime 562 Milyar Lira Destek

Ekonomi

Reel kesime yeni yılda yaklaşık 562 milyar liralık sübvansiyon sağlanması planlanırken, söz konusu destekler iş dünyası temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

AA muhabirinin 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, reel sektör destekleri, "yatırım, istihdam, üretim ve ihracat" odağıyla sürdürülecek.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren prim ödemeleri için 223 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyonuna 160 milyar lira, Halkbank esnaf kredileri desteği için 60 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 32 milyar lira, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 30 milyar lira, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 57 milyar lira kaynak ayrıldı.

"Ticaretin canlanmasına katkı sağlayacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, reel kesim destekleri için ayrılan yaklaşık 562 milyar liralık kaynağın iş dünyası açısından olumlu ve güçlü bir sinyal olduğunu söyledi.

Söz konusu destekleri "iş dünyası açısından umut verici" olarak nitelendiren Baran, "Hükümetimizin esnafa sunduğu 60 milyar liralık kredi desteği, piyasalarda nakit akışını rahatlatacak ve ticaretin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Ancak burada odalarımıza kayıtlı gerçek kişi şahıs işletmelerinin ve KOBİ'lerimizin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekmek gerekiyor. " dedi.

Baran, ticaret odalarına kayıtlı tüccarların da yeni yatırımlara yönelebilmeleri, mevcut pazarlarını koruyabilmeleri, istihdam kapasitelerini ve ticaret hacimlerini artırabilmeleri için uygun finansman olanaklarına da ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, KOBİ'lere yönelik daha kapsayıcı, iş gücü piyasasının dengesini gözeten, iyi analiz edilmiş seçici kredilerin devreye alınmasını beklediklerini söyledi.

Kamu bankalarının bu süreçte devreye girerek yüksek faizlerden ötürü finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları hafifletmesini arzu ettiklerini dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşviklerine ayrılan kaynaklar, imalat sanayimizi güçlendirme adına önemli bir adım olsa da bu desteklerin kapsamının genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin üretim gücünün artırılması, sadece ihracat pazarlarına değil, iç ticaretin desteklenmesine de bağlıdır. İç piyasadaki ticaret erbabına yönelik can suyu niteliğinde yeni teşvik ve desteklerin devreye alınması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden istihdamı gözeten ve büyümeyi hedef alan bir yaklaşımla hareket edelim. Şirketlerimizin nakit akışı nedeniyle kapanmaya varan sıkıntıları yaşamasına müsaade etmeyelim. Bütçede yer alan destek kalemlerinin iş dünyası için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ekonomimizin tüm kesimlerinde finansman sorunlarının çözülmesi, istihdamın artırılması ve ticaretin canlanması için atılacak her adımı destekliyoruz. Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi ve dinamik iş gücüyle enflasyonla mücadele sürecinde başarıya ulaşacağına olan güvenimiz tam."

"Sanayiciye can suyu olacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da 2025 yılı bütçesinde reel kesimine yönelik desteklerin yıllık bazda yüzde 50 arttığını söyledi.

Enflasyonun sanayicileri önemli ölçüde etkilediğini anlatan Ardıç, şöyle devam etti:

"2025 yılı bütçesiyle açıklanan reel kesime yönelik destekler, sanayicilerimiz, özellikle de KOBİ'lerimiz için can suyu niteliğindedir. Sanayicilerimizin finansman maliyetlerinin yüksek olduğu ve finansmana erişiminin zorlaştığı bu dönemde açıklanan desteklerin yerinde ve önceliklendirilmiş plan dahilinde dağıtımı kritik önemdedir."

Ardıç, 2025 yılında verilecek desteklerin, sanayicinin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle KOBİ'ler için özel kredi destek mekanizmalarının devreye girmesi, üretimin devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır. 2025'te dezenflasyon sürecinin hızlandığı ve desteklerin etkisiyle firmalarımızın rekabet ve verimlilik odaklı bir yapıya geçtiği bir dönem olmasını umuyorum."