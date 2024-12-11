Rekabet Kurulu'ndan Devralma Onayları - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, çeşitli devralma işlemlerine izin verdi ve bazı işlemleri onayladı.

11.12.2024 12:16
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Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerini karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Doğuş Holding AŞ tarafından yüzde 100 pay sahibi olduğu Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret AŞ aracılığıyla dolaylı kontrol edilen Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ'nin kontrol bahşetmeyen yüzde 49 hissesinin, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, QNB Bank anonim şirketlerince devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Halihazırda Murat Erberdi, Beran Beran ile Bayrak, Sungur ve Baran ailelerince değişen ittifaklar yoluyla kontrol edilen MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ üzerinde, söz konusu kişilerden oluşan B Grubu hissedarlar ile nihai olarak Seventh Cinven Fund (No.1) Limited Partnership'in (Guernsey) kontrolündeki Master Builders Solutions Holding GmbH tarafından ortak kontrol oluşturulması işlemine izin verildi.

Gün-Pa Boyar Madde ve Kimyasal Maddeler Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İlteks Boya ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret, Meysan-Mensucat Yan Sanayi ve Ticaret anonim şirketlerince satışı gerçekleştirilen Everlight markalı ürün grubunun, satışlarının sona erdirilmesi ve satış kanallarıyla ilgili faaliyetine ilişkin tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların Elite Boya ve Kimyevi Maddeler Dış Ticaret AŞ'ye devredilmesi işlemi onaylandı.

QMetric Group Holdings Limited ve iştiraklerinin ortak kontrolünün dolaylı olarak Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited ile Abu Dhabi Investment Authority tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Pavilion Energy Pte LTD'nin ihraç edilmiş sermayesinin ve menkul kıymetlerinin tamamının Shell Eastern Trading (Pte) Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vitalis Teknoloji AŞ'nin birleşmesi işlemine onay verildi.

Halihazırda Vodafone International Operations Limited aracılığıyla nihai olarak Vodafone Group PLC'nin tek kontrolünde bulunan Vodafone UK Trading Holdings Limited'in belli orandaki hissesinin ve ortak kontrolünün, CK Hutchison Group Telecom Holdings'in nihai kontrolünde bulunan Brilliant Design Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Devralma Onayları - Son Dakika

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