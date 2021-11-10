Rekabet Kurumu öncülüğünde Balkan İnisiyatifi Platformu oluşturuldu

Rekabet Kurumunun girişimiyle 9 ülkenin ortak iş birliği konusundaki iradesini ortaya koyan Balkan İnisiyatifi Platformu kuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, oluşturulan platformda, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Romanya yer aldı. Platformla yakın komşular arasında bölgesel ve kurumsal iş birliklerinin derinleştirilmesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlandı.

Platformun ilk etkinliği olarak da "Balkan Ülkelerinde Rekabet Hukuku Uygulamalarındaki Son Trendler" ana temasıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan üst düzey katılım sağlandı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, ülke temsilcilerince, daha çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde rekabet hukuku uygulamalarında yaşanan zorluklar ve dijital pazarlarda yaşanan hakim durumun kötüye kullanılması vakaları çerçevesinde değerlendirmede bulunuldu.

Çalıştayın amacı, bölge ülkelerinin rekabet otoriteleri arasında yakın iş birliği ile fikir ve tecrübe alışverişini kurumsallaştırmaya dönük bir platform oluşturmak olarak belirlenirken katılımcı ülkeler de konuya ilişkin kararlılıklarını ifade etti.

Çalıştayın her sene bir başka üye ülke tarafından farklı temalarda düzenlenerek sürekli hale getirilmesi hedefleniyor.