Rize-Artvin Havalimanı'na Yeni İniş Sistemi - Son Dakika
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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı'na Yeni İniş Sistemi

Rize-Artvin Havalimanı\'na Yeni İniş Sistemi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda ikinci ILS sisteminin kurulumu tamamlandığını açıkladı.

14.05.2025 10:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava şartlarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda teknik altyapının daha da güçlendirildiğini açıkladı. Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci ILS sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayı içinde havacılık bilgi yayınına da (AIP) dahil etmemizin ardından aktif olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisi verilecek

Sistemin özellikle görüş faktörlerinin kötü olduğu hava şartlarında uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildiğini ifade etti. Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olduğu, sis ve yoğun yağış alan bir bölgede olması sebebiyle bahse konu sistem uçak inişlerinde büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Uraloğlu, CAT II aydınlatma sisteminin de kurulum ve testlerinin başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, "CAT II aydınlatma sistemi halihazırda faal durumda. Bu sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor" açıklamasında bulundu.

3 yılda yaklaşık 3 milyon yolcu kullandı

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu da ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı havalimanımız, açıldığı günden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi" açıklamasında bulundu.

Rize Pazar'da 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Havalimanımız, çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'na Yeni İniş Sistemi - Son Dakika

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