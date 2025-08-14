Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan Yüzde 20 Kar Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan Yüzde 20 Kar Artışı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım\'dan Yüzde 20 Kar Artışı
14.08.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rönesans Gayrimenkul, 2025'in ilk yarısında operasyonel karını yüzde 20 artırarak 89 milyon euroya çıktı.

Türkiye'nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yılın ilk yarısında operasyonel karını yüzde 20 oranında artırarak, 89 milyon euroya yükseltti.

Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul ve yatırım şirketi olan ve portföyünde bulunan 16 ayrı yatırım ve yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alanıyla öne çıkan Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2025 yılının ilk yarı mali sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım yılın ilk yarısında operasyonel karını (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında enflasyonun üzerinde yüzde 5 oranında artırarak 3,2 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin euro bazında operasyonel karı ise yüzde 20 artışla 89 milyon euro olarak gerçekleşti. Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın 30 Haziran itibarıyla düzeltilmiş brüt varlık değeri TL bazında enflasyonun üzerinde yüzde 3 artışla 147 milyar TL, düzeltilmiş net aktif değeri ise yine enflasyonun üzerinde yüzde 3 artışla 125 milyar TL oldu.

"2025'te kiracı cirolarındaki artış enflasyonun üzerinde"

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olarak pazar liderliğini sürdürdüklerini söyledi. Dinamik yönetim anlayışıyla operasyonel verimliliklerinin sürekli arttığına dikkat çeken Yağmur Yaşar, "30 Haziran 2025 itibariyle 56,5 milyon ziyaretçi ve yüzde 99,2 doluluk oranına ulaştık. Bu tüm zamanların en yüksek doluluk oranıdır. Son 12 aydaki ziyaretçi sayımız ise 113 milyon olarak gerçekleşti. Mevsimsel zorluklara, değişken ekonomik iklime rağmen, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayımızın önceki yılları yakalamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Rönesans Gayrimenkul kiracılarının 2025 yılının ilk altı ayında cirolarını ortalama yüzde 39 oranında artırdığına dikkat çeken Yağmur Yaşar, aynı dönemdeki TÜFE büyümesinin ise yüzde 38 olduğunu hatırlatırken, söz konusu dönemde AYD'nin açıkladığı sektördeki ciro artışının ortalama yüzde 29 olduğunu vurguladı. Yaşar, "2025 yılının ilk yarısında da AVM'lerimizde toplam 14 bin 391 metrekarelik bir alanı kapsayan, küresel çapta tanınan toplam 67 marka mağaza açtı. Yine Haziran 2025 itibarıyla portföyümüzdeki ofislerin büyük çoğunluğu tam doluluk oranına ulaştı" diye konuştu.

"Yenilenen Maltepe Park büyümeye devam ediyor"

Rönesans Gayrimenkul portföyünde bulunan Maltepe Park'ın gelirlerini artırmak için önemli bir iyileştirme operasyonundan geçtiğini hatırlatan Yağmur Yaşar, "Bu kapsamda, kiracı çeşitliliğini iyileştirmek amacıyla yeni kiracılarla anlaşıldı. Belirli kiracıların kullandığı geniş alanlar, sepet tüketiminin artmasına da katkıda bulunan yüksek gelirli kiracılara yer açmak için daraltıldı. Eski açık otopark alanında yeni restoranlar, kafeler ve spor alanları açıldı. Bu alan konut, ofis ve alışveriş merkezi alanlarını kusursuz bir şekilde entegre eden canlı bir sosyal ve kültürel merkeze dönüştürüldü. Maltepe Park, 2025 yılının ilk yarısında hem kiralanabilir alanda hem de toplam ciroda önemli bir büyüme kaydetti. 16 yeni mağaza açıldı ve toplam 4 bin 246 metrekare alan kiralandı" dedi.

"Karlı büyüme gelecek projelerimize yön veriyor"

Bugüne kadar elde ettikleri başarı, karlı büyüme ve güçlü finansmanın Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın gelecek projelerine de yön verdiğini vurgulayan Yaşar, şunları söyledi: " İstanbul'da Maltepe Park AVM ve Ofis'in bulunduğu parselde, iki bloğu konut, iki bloğu ofis ve 15 adet ticari üniteden oluşan Maltepe Park genişleme projemizin inşaatı devam ediyor. Konut tarafında ilerleme oranımız yüzde 49. Konut satışlarına Eylül ayında başlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı'nda orta vadede portföyümüzdeki üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu arada söz konusu projeyle Antalya Rönesans Gayrimenkul'ün faaliyet gösterdiği sekizinci il olacak. Bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ümraniye'de bulunan ve 23 bin metrekare büyüklüğündeki arsamızla konut veya ofis projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak hem organik hem de stratejik satın almalarla sürdürülebilir bir şekilde büyümemize devam edeceğiz."

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Samsun olmak üzere yedi ilde bulunan Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM'lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM'leriyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın portföyünde RönesansBiz Küçükyalı, Hilltown Ofis, Piazza Ofis ve Maltepe Park Ofis de bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Maltepe, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan Yüzde 20 Kar Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:09:48. #7.12#
SON DAKİKA: Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan Yüzde 20 Kar Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.