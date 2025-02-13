Rosatom 2024'te 140'tan Fazla Patent Aldı

Ekonomi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, 2024'te yurt dışında 140'tan fazla buluş için patent aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, yaptığı çok sayıda buluşun patentlerini almak için birçok ülkede çalışma yürüttü.

Şirket bu kapsamda geçen yıl 30'dan fazla ülkede 280'in üzerinde patent başvurusu yaparken, 140'tan fazla patent tescil edildi. İlgili teknolojiler şu anda kullanılıyor ve ekipmanlar etkili şekilde çalışıyor.

Söz konusu patentler, 3+ Nesil VVER-1200, VVER-TOI reaktörlerine sahip Nükleer Güç Santralleri'nin (NGS), hızlı reaktörlerin, yüzer nükleer güç santralleri için ekipmanlar ve küçük modüler reaktör (SMR) tabanlı NGS'lerin teknolojileriyle ilgili haklarını koruyor.

Patenti alınan, sektördeki en umut verici ve önemli teknolojik gelişmeler arasında, Rosatom'un mühendislik bölümünün iştiraki Atomenergoproekt tarafından geliştirilen pasif ısı çekişi sistemini izleme cihazı öne çıkıyor. Cihaz ve yenilikçi izleme yaklaşımı, NGS'nin, pasif ısı çekişi sisteminin çalışabilirliğinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, işletme güvenliğini artırıyor.

Aktinit tuzlarının monofazik tozlarını üreten bir cihaz da uranyum ve plütonyum gibi aktinit elementlerin tuzlarını sentezleme özelliğiyle dikkati çekiyor. Bu tuzlar, nükleer yakıt peletlerinin üretilmesinde öncü görevi görüyor. Bu cihaza ek olarak Rosatom'un bilim bölümüne bağlı VG Khlopin Radyum Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, daha önce birden fazla aşamaya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak tek aşamada aktinit tuzlarının monofazik kuru tozlarının üretimini sağlayan tozların üretiminde yeni bir yaklaşım geliştirdi. Bu, sürecin etkinliğini, kimyasal ve nükleer güvenliğini artırırken, ilgili radyoaktif atığı da azalttı.

Rosatom'un yakıt bölümüne bağlı Novosibirsk Kimyasal Konsantreler Tesisi uzmanları tarafından geliştirilen diğer bir buluş ise yakıt demeti üretimiyle ilgili yeni bir yaklaşımıyla ön plana çıkıyor ve nükleer yakıt üretim sürecinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'un sanayi şirketlerine patent alma ve fikri mülkiyeti yönetme konusunda yardımcı olan iştiraki Bilim ve Yenilikler Operasyonlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Artem Vernigora, şu ifadeleri kullandı:

"Rosatom aktif olarak yeni pazarlar arayışında. Şu anda şirketin birikmiş yurt dışı siparişleri Çin, Türkiye, Mısır, Macaristan, Hindistan ve Bangladeş'ten olanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 10 ülkeden hem büyük hem de küçük 39 üniteyi içeriyor. Şirket, yurt dışında patent alarak Rus bilim insanlarının fikri mülkiyetini korurken, teknolojik iş birliklerini geliştirmeye kararlı. Son üç yılda, bu alandaki büyüme oranları hızla yükseldi. İç kaynaklar, önceki yıllarda başlatılan çalışmalara devam etmek için yeniden tahsis ediliyor. 50'den fazla patent ailesine ait 800'den fazla başvuru ve patent bekliyor. Ayrıca, mucit şirketlerin VVER proje teknolojilerinin patentlenmesi sürecine katılımının artması bekleniyor. Rosatom, ayrıca icatları belirli ürünlerle ilişkilendirmeyi, gelecekte yabancı NGS'ler için mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinin fiyatlarına patent maliyetini dahil etmek için bir mekanizma oluşturmayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Bu, Rosatom'un yabancı patent uygulamasının geliştirilmesinde önemli bir adım olacak. Bu girişimler, patent sayısının artmasına ve Rus bilim insanlarının itibarının yükselmesine katkıda bulunacaktır."