Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 62,4 düştü - Son Dakika
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Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 62,4 düştü

06.09.2022 13:37
Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 62,4 düştü

Rusya'da otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 azalarak 41 bine geriledi.

Rusya'da otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 azalarak 41 bine geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 62,4 azalarak 41 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 7 düştüğü belirtildi.

Raporda, Audi marka araçların satışında yüzde 93, Volkswagen marka araçların satışında yüzde 92, Volvo marka araçların satışında ise yüzde 99'a varan düşüşler olduğu kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 62,4 düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 62,4 düştü - Son Dakika
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