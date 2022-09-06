Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 62,4 düştü - Son Dakika

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