Rusya Devlet Duması milletvekilleri Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Devlet Duması milletvekilleri Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekillerinden oluşan heyet, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti. Heyet, sahayı gezerken santralin işletime alınacak güç ünitelerini ve altyapısını gördü. Ayrıca, Türkiye ile Rusya'nın sosyoekonomik kalkınmasına katkısı hakkında bilgilendirildi. Heyet, proje kapsamında inşa edilen yerleşim yerini de ziyaret etti. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve diğer proje yöneticileri, heyete eşlik etti ve projenin Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine yapacağı etkiyi vurguladı. Akkuyu NGS'nin, Rusya ve Türkiye arasındaki uluslararası işbirliğine fayda sağlaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiler.

13.06.2024 17:19
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Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekillerinden oluşan heyet, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Gülnar ilçesindeki sahayı gezen heyete, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rosatom Genel Müdür Danışmanı Nikolay Martyanov ve diğer proje yöneticileri eşlik etti.

Heyet, büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğu Kargo Terminali ile birinci ünitenin reaktör binasını ziyaret etti, santralin işletime alınacak güç ünitelerinin ve altyapının görülebildiği seyir tepesine çıktı.

Ziyarette Rus milletvekilleri, güç ünitelerindeki inşaatın durumu ve Akkuyu NGS projesinin Türkiye ile Rusya'nın sosyoekonomik kalkınmasına katkısı konusunda bilgilendirildi.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy ve Enerji Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Levchenko'nun da yer aldığı heyet, daha sonra proje kapsamında çalışanlar için Silifke ilçesinde inşa edilen yerleşim yerine gidip bilgi aldı.

"Uluslararası işbirliğine fayda sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zoteeva, projenin en benzersiz özelliğinin, Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine yapacağı etki olduğunu anlattı.

Zoteeva, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akkuyu NGS ile kendi topraklarında nükleer santral inşa etmenin yanı sıra mühendislik alanında nitelikli personelin yetiştirilmesi, nükleer enerjinin geliştirilmesi için hazır bir yol haritası ve üretimin yerelleştirilmesi konularında da destekleniyor. Akkuyu Nükleer AŞ, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatomun yurt dışındaki taahhütlerini istikrarlı şekilde yerine getirmektedir. NGS inşası, yüksek teknolojili ekipman üreticileri olan Rus sanayi kuruluşlarından uzun vadeli olarak faydalanılmasını da sağlamaktadır. Böylesine etkin işbirliğini takdir ediyor, Akkuyu NGS projesinin Rusya ve Türkiye arasındaki uluslararası işbirliğine fayda sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz."

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh de ana hedeflerinin santrali yüksek kalitede ve zamanında inşa etmek olduğunu belirterek, "Çalışanları ve ailelerini desteklemeye büyük özen gösteriyor ve yerel sakinleri de unutmuyoruz. Bölgenin yaşamına aktif olarak katılıyor, yardım etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da Akkuyu NGS'nin, iki ülkenin işbirliği tarihindeki en büyük proje olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya Devlet Duması milletvekilleri Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti - Son Dakika

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