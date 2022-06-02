Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin

02.06.2022 23:46

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgale uğraması sonrası buğday fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandı. Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin geçişine Rusya tarafından izin verilmezken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya konuyla ilgili açıklama yaptı. Nebenzya, gemi geçişine izin vereceklerini ancak önce Ukrayna'nın denizi mayınlardan temizlemesini istedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere konuştu. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasında yaşanan güçlüklere değinen Daimi Temsilci, gemi geçişine bir şartla izin verebileceklerini ifade etti.

"BUNLAR BİZİM DEĞİL, ONLARIN MAYINI"

Rusya'nın Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermeye hazır olduğunu dile getiren Nebenzya, ancak bunun sağlanması için Kiev'in denizi mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi. Nebenzya, "Bunun için önce Ukraynalıların limanlarını temizlemeleri gerekiyor. Gemilerin güvenli geçişini sağlamaya hazırız, ancak önce mayınları temizlemeleri gerekiyor. Bunlar bizim değil, onların mayınları" dedi.

"İHRACAT KONUSUNDA SPEKÜLASYONLAR VAR"

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin bir toplantı hazırlandığı iddialarıyla ilgili olarak Nebenzya "Şu anda birçok kişi bir sürü şey yazıyor. Bunun gerçeklikle ne kadar ilgisi var, bilmiyorum. Ukrayna tahılının ihracatı konusunda çok fazla spekülasyon var" ifadelerini kullandı.

Rusya, tüm dünyayı bekleyen gıda krizinin önüne geçmek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
Rusya Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya

"AVRUPALILAR TAHILI KARADAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Nebenzya, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna tahılını karadan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Avrupalıların, çok etkili olmasa da, Ukrayna tahılını kara yoluyla çıkarmaya çalışarak sözde dayanışma koridorları oluşturduğunu biliyoruz. Birileri bazı merkezlerin oluşturulmasından bahsediyor. Bir sürü spekülasyon var" diye konuştu.

"DENİZ KUVVETLERİMİZ YARDIMCI OLACAK"

Daimi Temsilci, Kiev'in sadece mayın döşemekle kalmayıp aynı zamanda gemileri de batırdığını anımsatarak "Mayınları temizlerlerse, gemilerin su alanından güvenli bir şekilde çıkışına yardımcı olmak için deniz kuvvetlerimizin sağlamaya hazır olduğu bir koridorumuz var" dedi.

BUĞDAY ARZININ 3'TE 2'SİNİ OLUŞTURUYORLAR

Rusya ve Ukrayna, dünyanın buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Ancak Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı yapılamaması, olası bir küresel gıda krizinin giderek büyümesine neden oluyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı konumunda. Batılı güçler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için 'güvenli koridor' oluşturulmasını fikrini tartışıyorlar. Ancak böyle bir koridor Rusya'nın onayını gerektiriyor.

YORUMLAR
500
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü ABD, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracı için nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır ABD, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracı için nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin - Son Dakika


Son Dakika
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 00:10:29. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement