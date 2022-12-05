Motorine bu gece yarısından itibaren 70 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin grubunda 6 Aralık Salı gününden itibaren 70 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Gelen indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 22 lira 91 kuruş, Ankara'da 23 lira 8 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 15 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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