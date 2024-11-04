Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da Başlıyor

TÜREB'in düzenlediği 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, rüzgar sektörü uzmanlarını bir araya getiriyor.

04.11.2024 12:17
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından "Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" mottosuyla düzenlenecek 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), yarın İstanbul'da başlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve rüzgar enerjisi sektöründeki en son gelişmelerin ele alınacağı önemli bir platform olarak öne çıkan TÜREK 2024, Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen rüzgar enerjisi bölgelerinden uzmanlar, paydaşlar, politika yapıcılar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek.

TÜREB'ten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Christian Ballaro, Uluslararası Enerji Ajansı Yenilenebilir Enerji Birimi Başkanı Paolo Frankl, Uluslararası Finans Kurumu IFC Baş Yenilenebilir Enerji Uzmanı Sean Whittaker ve Windeurope Başkanı Giles Dickson kongrede yer alacak.

Kongrenin açılış konuşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, WindEurope Başkanı Giles Dickson ve TÜREB Başkanı İbrahim Erden tarafından yapılacak.

5- 6 Kasım'da gerçekleştirilecek kongrenin kamu ve özel sektörün üst düzey karar vericileriyle rüzgar derneklerin yöneticilerini bir araya getirerek, katılımcılara stratejik bir bakış açısı kazandırması ve işbirliği olanaklarını genişletmesi bekleniyor. ???????

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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