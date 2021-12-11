Üye Girişi
Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu - Son Dakika

Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu

11.12.2021 15:36
Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Kapitalist sistem her 10 yılda bir konjonktürel, her çeyrek asırda bir yapısal krizlerle karşı karşıya kalıyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Kapitalist sistem her 10 yılda bir konjonktürel, her çeyrek asırda bir yapısal krizlerle karşı karşıya kalıyor. Yeni yüzyılın başından itibaren ise krizler artık yapısal olmaktan çıkıp sürekli hale geldi." dedi.

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ile İstanbul Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Sabahaddin Zaim anısına düzenlenen "Kovid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde İslam Ekonomisi ve Uygulamaları" temalı "13. Prof. Dr. Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu" İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "hocaların hocası" olarak bilinen Sabahaddin Zaim'in İslam ekonomisine önemli katlılar sunduğunu söyledi.

Kapitalist sistemin her 10 yılda bir konjonktürel, her çeyrek asırda bir yapısal krizlerle karşı karşıya kaldığını belirten Ersöz, yeni yüzyılın başında itibaren ise krizler artık yapısal olmaktan çıkıp sürekli hale geldiğini ifade etti.

Salgının ekonomiyi ve sosyal ilişkileri yeniden biçimlendirdiğini anlatan Ersöz, Kovid-19 kaynaklık salgının dünyada görülmüş en büyük krizlerden biri olduğunu aktardı.

Ersöz, dünyanın salgın nedeniyle bilinmeyene doğru hızla ilerlediğini ifade ederek, "Türkiye özelinde ekonomi bağlamında son 19 yılda ülkemizin kalkınma ve büyümede başarılı bir performansı ortaya koyduğumuz çok net. Salgın sürecinde büyümede pozitif ayrışmamız, son 3 çeyrekte yakalanan büyüme Türkiye'nin salgına rağmen gücünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının çeyrek bazlı büyüme sonuçlarından sonra puanlamalarında revizeye gitmesinin oldukça manidar olduğunu dile getiren Ersöz, Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşı içinde bulunduğunu söyledi.

Ersöz, İslami finansın kalkınma, büyüme ve krizlerle mücadele için alternatif bir kaynak olarak ortaya çıktığını belirterek, "Özellikle İslami finansın kriz dönemlerindeki etkisi, istikrarı sağlamada rolü, İslami finansın giderek büyüyen payı giderek önem kazanıyor. İslami finans 2 trilyon dolarlık paya sahip. 2025'te de 5 trilyon dolarlık bir İslami finans kaynağının piyasaların krizden çıkmasında bir araç olarak kullanabileceğini söyleyebiliriz. İslami finans hem büyüyor hem de kriz dönemlerinde daha uzun süreli istikrarı sağlama katkı sunuyor." diye konuştu.

İslami finansın kriz dönemlerinde ortaya koyduğu performansla alternatif olarak var olduğunu belirten Ersöz, kapitalist sistemin sorunlara çare olamadığını sözlerine ekledi.

"Sempozyumun teması günün şartlarına çok uygun"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasına Prof. Dr. Sabahaddin Zaim'i hayırla anarak başladı.

Ak, artan adaletsizlikle birlikte yoksulluk ve işsizliğin tüm dünyanın başına bela olacağı ifade ederek, mevcut ekonomik sistemlerin sorunun sebebi olduğunu dile getirdi.

İslam ekonomisinin tarihsel köklere sahip olduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:

"İktisat kelimesi, İslami değerlerden esinlenerek tasarruf etme ölçümlü ve dengeli anlamalarını ifade etmektedir. Din, kültür ve inanç toplumsal ve yönetsel düzeni derinden etkileyen önemli parametrelerdir. Dünyada birçok toplumda uygulanan en adil, teknik sistemlerden birisi olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kendisine has yaklaşımlara sahiptir."

Dünyada görülen temel sorunların başında yoksulluk, enflasyon, gelir dağılımı adaletsizliği ve işsizlik konularının geldiğini aktaran Ak, adaletli, üretim ve paylaşım noktasından kaynaklanan hakkaniyetli dağılımlar ve adil fırsat eşitliğine dayanan yeni bir evrensel ekonomik sistemin arayışının önem arz ettiğini dile getirdi.

Sempozyumda seçilen Kovid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde İslam Ekonomisi ve Uygulamaları temasının günün şartlarına çok uygun olduğunu belirterek, sempozyumun düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"İslam ülkelerinin bir barış ve huzur dönemine ihtiyacı var"

Sempozyumda Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat'ın moderatörlüğünde "Kovid-19 ve Türkiye ekonomisi" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Bolat, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim'in doğrudan öğrencisi olmasa da kendisinin MÜSİAD'da genel sekreterliği görevine başlamasının ardından yaklaşık 12 yıl teşriki mesaide bulunduğunu söyledi.

Zaim'im MÜSİAD'daki yüksek istişare heyet üyesi vasfıyla kendilerine ışık tutan analizler yaptığını aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"Zaim hocamızla önemli anlarımız oldu. Kendisinin İslam dünyasının durumuyla alakalı bize söylediği en önemli şey şuydu: 'İslam ülkelerinin bir barış ve huzur dönemine ihtiyacı var.' demişti. 'Çünkü enerjilerini, insan kaynaklarını ve ekonomik kaynaklarını kalkınmaya harcamaları gerekiyor. Bunun için zamana ihtiyaç var.' açıklamasında bulunmuştu.

Dünyanın sürekli krizlerle ilerlemeye çalıştığını ifade eden Bolat, "2008 küresel krizini henüz atlatmışken 2021'in başında Kovid-19 kaynaklı önce sağlık sonra sosyal ve ekonomik kriz ortaya çıktı. Üretim durdu, sağlığın, tarımın, gıdanın, temizlik maddelerinin önemi ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 krizinin dünya ekonomilerine olumsuz etkilerini anlatan Bolat, Türkiye'nin ekonomi açısından tüm dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi.

Bolat, sanayide, tarımda ve turizmde Türkiye'nin potansiyeline işaret ederek, "Döviz kurlarındaki dalgalanmaların önlenmesi hem de enflasyonla mücadele inşallah önümüzdeki süreçte başarmamız gereken iki acil konu olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Kapitalist, Türkiye, Ekonomi, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor 15:58 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor
Böyle belediye başkanı her yere lazım! İl il geziyor ilçesinin halılarını tanıtıyor 15:53 Böyle belediye başkanı her yere lazım! İl il geziyor ilçesinin halılarını tanıtıyor Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?
15:57 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor
15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
15:46 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?
15:45 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
15:31 Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler
15:16 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz? Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?         
16:00
Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım         
15:55
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 16:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement