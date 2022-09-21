Sabancı Vakfı, karşılıksız burs tutarını 2 bin lira olarak belirledi - Son Dakika
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Sabancı Vakfı, karşılıksız burs tutarını 2 bin lira olarak belirledi

21.09.2022 12:30
Sabancı Vakfı, karşılıksız burs tutarını 2 bin lira olarak belirledi

Sabancı Vakfı'nın 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bursiyerlerine sağlayacağı burs desteğinin tutarı açıklandı.

Sabancı Vakfı'nın 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bursiyerlerine sağlayacağı burs desteğinin tutarı açıklandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 48 yıldır başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini üniversiteye girişten mezuniyete kadarki süre boyunca karşılıksız burslarla destekleyen Vakıf, bu yılki burs tutarını aylık 2 bin TL olarak açıkladı.

Bugüne kadar yılda 9 ay süresince verilen burs desteği, 2022-2023 eğitim yılından itibaren 10 aya çıkarılıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmazken, mezun bursiyerler isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.

48 yılda 51 binin üzerinde burs veren Sabancı Vakfı'nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik burs programları şöyle:

"Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Engelli Öğrenciler Bursu: YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5'er öğrenciye veriliyor.

Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin turizm işletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor."

Sabancı Vakfı'nın bu yıl burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul- Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi olurken, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuruları için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini ve sabancivakfi.org adresini takip etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

Burs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı, karşılıksız burs tutarını 2 bin lira olarak belirledi - Son Dakika

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