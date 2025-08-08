Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Entegrasyon Projesi Devam Ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapımı devam eden 'Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi' çalışmalarını yakından takip etti. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte havalimanın yolcu kapasitesi 47 milyona çıkacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG iş birliğinde gerçekleştirilen 'Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi'nin yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün proje inşaat alanında incelemelerde bulunarak, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve ISG Teknik Hizmetler Direktörü Levent Çelik'ten "Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi" hakkında detaylı bilgi aldı.

KÖPRÜNÜN ÇELİK MONTAJLARI TAMAMLANDI

Havalimanının ilk terminali olan Terminal 1 ile mevcutta kullanılan 238 bin 600 metrekarelik Terminal 2, 2 bin 400 metrekarelik bir köprü vasıtasıyla birbirine bağlanacak. Entegrasyon tamamlandığında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 265 bin metrekareye ulaşacak. Her iki terminali birbirine bağlayacak olan 240 metre uzunluğundaki köprünün çelik montajları ise tamamlandı. Yenileme çalışmaları devam eden Terminal 1'in, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2'nin yıllık yolcu kapasitesi toplamda 47 milyona ulaşacak.

OTOPARK KAPASİTESİ YÜKSELTİLECEK

Renovasyon ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiği Terminal 1'de, holistik otopark projesiyle havalimanı çevresindeki trafik yükü hafifletilecek. Terminal 2 önündeki otopark, 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. 607 araç kapasitesine sahip Terminal 1 otoparkı ise bin 29 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi toplam 6 bin 752 araca yükselmiş olacak. Çalışmaların 7/24 devam ettiği Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi'yle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcularına daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunacak.