Sahte Alkol Uyarısı: Yılbaşı Öncesi Riskler - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Alkol Uyarısı: Yılbaşı Öncesi Riskler

Sahte Alkol Uyarısı: Yılbaşı Öncesi Riskler

TESK Başkanı Palandöken, sahte alkolün sağlık ve vergi kaybına yol açtığını belirtti.

30.11.2024 10:30
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Daha yılbaşı gelmeden piyasaya sürülen sahte alkol yüzünden zehirlenme vakalarının duyulmaya başladığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıl yaklaşıyor, dolayısıyla alkollü içeceklerde sahtecilik de insan ölümlerini artırıyor. Ancak normal zamanlarda da maalesef bu sahtecilikler yapılmakta, fakat medyaya pek yansımamaktadır. Netice itibarıyla bu toplu ölümler, etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin önemli gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Yılda 10 milyar TL vergi kaybı yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, insan sağlığını hiçe sayanların bir sonucudur. Etil alkolün kolay erişilebilir yerlerde bulunması ve tariflerinin paylaşılması, insanları adeta kimyager gibi bu işi evlerinde yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiği ortaya çıktı" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkol konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelinde emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde son 10 yılda yaklaşık 15 milyon litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkolün sonucu körlük, sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle devletin, sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini bir takip sistemiyle kontrol etmesi gerekiyor. Şayet bu ürünlerin şişelenip piyasaya sürülmesi gibi durumlar engellenmediği ve suçlular ciddi şekilde cezalandırılmadığı sürece, insan ölümleri artmaya devam edecektir. Yılda ortalama 500 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği bir süreç yaşanıyor. Bunun dışında tedaviyle kurtulan veya hiç tespit edilemeyen vakalar da mevcut. Sahte alkolle mücadelede etil alkolün piyasadaki teminini zorlaştırmak en önemli adımdır. İkinci olarak, devletin vergi kaybını önlemek için yüksek alkollü içki vergilerinin bu durumdaki etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekir. İnsanların alkol tüketimini tamamen engelleyemediğimizde, fiyatların yükselmesi bu ölümcül vakalara zemin hazırlamaktadır" diye konuştu.

"Odalar ve meslek kuruluşları etkin rol almalı"

İnsan sağlığını hiçe sayanlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "En önemli mesele, insanların sağlığıdır. Kontrollü bir şekilde bandrollü ürünlerin, belirlenmiş ve satış izni verilmiş noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca odalar ve meslek kuruluşlarının bu konuda daha etkin rol alması gerekir. İçki satışı yapılan noktalarda ciddi denetimler yapılmalı, oda kaydı ve gerekli belgeler talep edilerek bu noktalar ruhsatlandırılmalıdır. Bu önlemler, ölümlü vakaların önüne geçilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Bununla birlikte, insan sağlığını hiçe sayanlara çok ağır cezalar verilerek bu tür olayların kökünden kaldırılması şarttır. Ailelerin ve canların zarar görmesine, memlekette vergi kaybının sürmesine artık bir son verilmelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sahte Alkol Uyarısı: Yılbaşı Öncesi Riskler - Son Dakika

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