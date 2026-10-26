Saimbeyli'de ahududu yetiştiren kadın üretici, kilosunu 500 liradan satıyor - Son Dakika
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Saimbeyli'de ahududu yetiştiren kadın üretici, kilosunu 500 liradan satıyor

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Saimbeyli\'de ahududu yetiştiren kadın üretici, kilosunu 500 liradan satıyor
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Saimbeyli\'de ahududu yetiştiren kadın üretici, kilosunu 500 liradan satıyor
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk kez ahududu bahçesi kuran kadın üretici, yarım dönümlük arazide beklediğinin üzerinde verim aldı. Kadın üretici, iki günde bir yaklaşık 40 kilo hasat yaptığı ahududunun kilosunu 500 liradan satıyor ve ürünü reçel ile pestile dönüştürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk kez ahududu bahçesi kuran kadın üretici Melahat Durmuşoğlu, yarım dönümlük arazide yetiştirdiği meyvelerle dikkat çekiyor. Geçen yıl diktiği fidelerden bu yıl beklediğinin üzerinde verim alan Durmuşoğlu, ahudududan reçel ve pestil üretmeye başladı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde yaklaşık 820 rakımda kurulan ilçede kurulan bahçe, ahududu yetiştiriciliğinin ilk örneği oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Üreten Kınalı Eller" projesi çerçevesinde kadın çiftçilere verilen eğitimler ve sağlanan teknik destekle üretime başlayan Melehat Durmuşoğlu'na, Saimbeyli Belediyesi de bahçenin hazırlanması aşamalarında destek verdi.

Geçen yıl haziran ayında diktiği fidelerden ilk ürünlerini alan Melahat Durmuşoğlu, bu yılki verimin beklentisinin çok üzerinde gerçekleştiğini bahçesinden 2 günde bir yaklaşık 40 kilo ahududu hasadı yaptığını söyledi.

Ahududunun yalnızca meyve olarak taze tüketimle sınırlı kalmadığını anlatan Durmuşoğlu, ahududularını ziyan olmaması için reçel ve pestil yaptığını da belirtti. Ürünlerini ilk kez Saimbeyli, Tufanbeyli pazarında görenlerin şaşırdığını 'dağdan mı buldun?, nedir bu?' gibi sorularla görenlerin şaşırdığını da dile getiren Durmuşoğlu, özellikle reçele olan talebin arttığını söyledi.

Kilosu 500 liradan satılıyor

Hasat döneminde bir gün arayla toplama yaptıklarını ve ürün miktarının 35-40 kiloya kadar çıktığını anlatan Melahat Durmuşoğlu, ahududunun kilogramını 500 liradan sattığını kaydetti.

"Ben bu işi yaparım dedim ve başardım"

Ahududu yetiştiriciliğine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin önerisiyle başladığını anlatan Durmuşoğlu, "Bir toplantıda ahududu yetiştiriciliği önerildi. Ben de 'Ben bu işi yaparım' dedim. Yaptım ve başardım. Bu kadar güzel bir ürün alacağımızı açıkçası bilmiyorduk. Ziraat ekipleri de verimi görünce şaşırdı" dedi.

Üretimin yaygınlaşmasını istediğini belirten Durmuşoğlu, "Diğer arkadaşlarıma da öneriyorum. Yarım dönüm ya da bir dönüm arazide bu üretimi yapabilirler. Saimbeyli'de sumağın, kirazın ve ayvanın olduğu gibi ahududunun da değerlendirilmesini, ilerleyen dönemde ihracatının yapılmasını istiyorum. Bu işin daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kuran-ı KerimSaimbeyliEkonomiAdanaKadınYaşamSon Dakika

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