Sakarya'da üretiliyor, Türkiye'nin sularında geziyor - Son Dakika
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Sakarya'da üretiliyor, Türkiye'nin sularında geziyor

09.03.2022 12:34
Sakarya'da üretiliyor, Türkiye'nin sularında geziyor

Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan ve Sakarya'da üretilen lüks deniz araçları, Türkiye'nin denize kıyısı olan bölgelerinde hizmet veriyor.

Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan ve Sakarya'da üretilen lüks deniz araçları, Türkiye'nin denize kıyısı olan bölgelerinde hizmet veriyor. Hem ülke ekonomisi hem de dünya turizmine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten firma sahibi Önder Gezgin, "Sakarya'dan bu araçları üreten bir firma olarak markamızı uluslararası piyasaya sunuyor ve dünya turizmine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Karasu ilçesindeki tersanede uluslararası standartlara uygun olarak üretilen lüks deniz araçları Türkiye'nin denize kıyısı olan bölgelerinde hizmet veriyor. Uluslararası fuarlarda da ürünlerini tanıtan firma, hizmetlerini geliştirerek ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye'nin turizminde yat kiralamanın bir ihtiyaç olduğunu belirten firmanın sahibi Önder Gezgin, ihtiyaca cevap olarak bu araçları ürettiklerini aktardı. Ege denizi kıyılarında turizm faaliyetleri gösteren ve firmadan ikinci teknesini alan Serhat Kars ise yerli ve yabancı turistlere bu teknelerde hizmet verdiğini ve ülke ekonomine artı bir katkı sağladığını söyledi.

"Dünya turizmine katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

Deniz araçları üreten firmanın sahibi Önder Gezgin, "Bu yat ve benzerlerini Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan uluslararası üretim yapan tersanemizde yapıyoruz. Ürettiğimiz deniz araçlarını fuarlarda da sergiliyoruz, uluslararası denizcilik fuarlarında da yer alıyoruz. Sakarya'dan bu araçları üreten bir firma olarak markamızı uluslararası piyasaya sunuyor ve dünya turizmine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, değerlerimizden taviz vermeden yer aldığımız her alanda farklılık oluşturmak, katma değeri yüksek yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve bulunduğumuz ülkelerde, sektörlerde lider konuma yükselmek. Ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak" dedi.

"Sakarya'yı uluslararası platformda başarılı bir şekilde temsil ediyoruz"

Turizmde yat kiralamanın bir ihtiyaç olduğunu belirten Gezgin, "Şuanda ürettiğimiz bu teknemiz Göcek'te faaliyet gösteren bir firma için yapıldı. Ülkemiz turizminde yat kiralama konusunda bir ihtiyaç ve buna cevap olacak araçlar üreterek hizmet veriyoruz. Biz Sakarya'yı uluslararası platformda bu anlamda güzel ve başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Daha büyük, yeni ve iyi projelerle ülkemiz ve ilimizin ismini daha da ileriye taşıyarak, temsil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da üretiliyor, Türkiye'nin sularında geziyor - Son Dakika


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