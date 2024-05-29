Sakarya'da Yılın İlk 4 Ayında Üretilen Araçların Yüzde 71'i İhracat Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya'da Yılın İlk 4 Ayında Üretilen Araçların Yüzde 71'i İhracat Edildi

Sakarya\'da Yılın İlk 4 Ayında Üretilen Araçların Yüzde 71\'i İhracat Edildi

Sakarya'da yılın ilk 4 ayında üretilen 85 bin 991 aracın yüzde 71,6'sına denk gelen 61 bin 581'i yurt dışına satıldı. Sakarya, ocak-nisan döneminde 137 ülke ve 10 serbest bölgeye 1 milyar 882 milyon 96 bin dolarlık ihracat yaptı. Sakarya'nın ihracatında otomotiv sektörü yüzde 87,7 ile ilk sırayı aldı. Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, ocak-nisan döneminde 85 bin 991 araç üretildi ve günlük 711 araç banttan indirildi. Toyota, üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü.

29.05.2024 13:33
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Sakarya'da yılın ilk 4 ayında üretilen 85 bin 991 aracın yüzde 71,6'sına denk gelen 61 bin 581'i yurt dışına satıldı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-nisan döneminde 137 ülke ve 10 serbest bölgeye 1 milyar 882 milyon 96 bin dolarlık ihracat yaptı.

Geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 5,8 artıran Sakarya'nın ihracatında ilk sırayı yüzde 87,7 ile otomotiv aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 4 ayında üretilen 492 bin 471 taşıtın 338 bin 441'i ihraç edildi.

İhracat pastasında yüzde 18,1 paya sahip Sakarya'da ocak-nisan döneminde üretilen 85 bin 991 aracın yüzde 71,6'sına denk gelen 61 bin 581'i yurt dışına gönderildi. Bir diğer ifadeyle, ürettiği her 10 araçtan 7'sini ihraç eden Sakarya, ülke ekonomisine 1 milyar 652 milyon 121 bin dolar gelir sağladı.

Toyota üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, ocak-nisan döneminde 67 bin 760 otomobil, 707 midibüs, 537 otobüs, 279 küçük kamyon ve 16 bin 708 traktör olmak üzere 85 bin 991 araç üretildi. Böylece kentte günlük 711 araç banttan indirildi.

Söz konusu dönemde üretim ve ihracatta Toyota başı çekerken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesindeki fabrikasında 67 bin 760 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, bunun 55 bin 283'ünü yurt dışına gönderdi.

Otokar ürettiği 1523 aracın 638'ini ihraç ederken, TürkTraktör 16 bin 708 traktörün yüzde 33,8'ine denk gelen 5 bin 660'ını yurt dışına sattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya'da Yılın İlk 4 Ayında Üretilen Araçların Yüzde 71'i İhracat Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Yılın İlk 4 Ayında Üretilen Araçların Yüzde 71'i İhracat Edildi - Son Dakika
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