Sakarya'da yılın ilk ayında üretilen 19 bin 90 otomotivin yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'i yurt dışına satıldı.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, yeni yıla 451 milyon 593 bin dolarlık dış satımla başladı.
Ocak ayında ihracatın yüzde 87,3'lük kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren Sakarya, ülkeye 394 milyon 585 bin dolar kazandırdı.
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk ayda 112 bin 737 taşıt üretilirken, bunun 76 bin 710'u yurt dışına gönderildi.
Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 19 bin 90 aracın yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'ini dış piyasaya sattı. Bir başka ifadeyle, ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Sakarya, ocakta 14 bin 840 otomobil, 141 midibüs, 38 otobüs, 47 küçük kamyon, 4 bin 24 traktör olmak üzere toplamda 19 bin 90 araç üretti. Buna göre kentte, günde ortalama 616 araç banttan indirildi.
Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.
Toyota ürettiği 14 bin 840 otomobilin 13 bin 48'ini, Otokar 226 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 62'sini, TürkTraktör ise 4 bin 24 aracın 1551'ini yurt dışına gönderdi.
Son Dakika › Ekonomi › Sakarya'da Yılın İlk Ayında Üretilen Otomobillerin Yüzde 76,8'i İhracat Edildi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?