Sakarya\'da Yılın İlk Ayında Üretilen Otomobillerin Yüzde 76,8\'i İhracat Edildi

Ekonomi

Sakarya'da yılın ilk ayında üretilen 19 bin 90 otomotivin yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'i yurt dışına satıldı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, yeni yıla 451 milyon 593 bin dolarlık dış satımla başladı.

Ocak ayında ihracatın yüzde 87,3'lük kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren Sakarya, ülkeye 394 milyon 585 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk ayda 112 bin 737 taşıt üretilirken, bunun 76 bin 710'u yurt dışına gönderildi.

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 19 bin 90 aracın yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'ini dış piyasaya sattı. Bir başka ifadeyle, ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Sakarya, ocakta 14 bin 840 otomobil, 141 midibüs, 38 otobüs, 47 küçük kamyon, 4 bin 24 traktör olmak üzere toplamda 19 bin 90 araç üretti. Buna göre kentte, günde ortalama 616 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Toyota ürettiği 14 bin 840 otomobilin 13 bin 48'ini, Otokar 226 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 62'sini, TürkTraktör ise 4 bin 24 aracın 1551'ini yurt dışına gönderdi.