Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çeken İllerden - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çeken İllerden

Sakarya, Türkiye\'nin Otomotiv İhracatında Başı Çeken İllerden

Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık otomotiv ihracatı yaparak Türkiye'nin otomotiv ihracatında önde gelen iller arasında yer aldı. Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı otomotiv alanında gerçekleştirdi. Fransa, Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

14.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörde 1 milyar 151 milyon 226 bin dolarlık ihracat yaparak yükselişini sürdürdü.

Kentten en çok ürün gönderimi yapılan ikinci sektör ise 36 milyon 755 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörleri 23 milyon 951 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 20 milyon 353 bin dolarla çelik, 17 milyon 61 bin dolarla makine ve aksamları, 16 milyon 809 bin dolarla fındık ve mamulleri takip etti.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 185 milyon 997 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 155 milyon 663 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Bunu 145 milyon 200 bin dolarla İtalya, 134 milyon 932 bin dolarla Polonya ve 103 milyon 431 bin dolarla Almanya izledi.

Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke2024 Ocak-Mart (Bin $)
Fransa185.997
Birleşik Krallık155.663
İtalya145.200
Polonya134.932
Almanya103.431
İspanya88.668
İsrail57.332
Belçika44.699
Bulgaristan42.900
Irak35.263

Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, İhracat, Fransa, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çeken İllerden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Doktorun Bitcoin nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı
    08:02 Doktorun Bitcoin nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı

    Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.

  • İran İsrail'e saldırılar gerçekleştirdi, misilleme korkusu ve meşruiyet krizi
    04:04 İran İsrail'e saldırılar gerçekleştirdi, misilleme korkusu ve meşruiyet krizi

    Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.

  • BİM, Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikleti Satışa Sunuyor
    01:09 BİM, Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikleti Satışa Sunuyor

    Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi.

  • Mercedes, 2024'te satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor
    21:09 Mercedes, 2024'te satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor

    Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.

  • Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık üreticileri çapa mesaisine başladı
    19:24 Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık üreticileri çapa mesaisine başladı

    Gercüş Ovası'nda fıstık yetiştiricileri, bahçelerini yeşeren yabani otlardan temizleyerek fıstık ağaçlarının bakımını yapıyor. Traktörlerle tarlayı süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor. Fıstık üreticisi Hüseyin Yılmaz, baharın gelmesiyle birlikte çapa ve bakım çalışmalarının başladığını belirterek, emek sarf etmenin insanı mutlu ettiğini ifade etti.

  • Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
    18:37 Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

    Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından sahaya inerek esnaf ve vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını da ziyaret eden Başkan Mutlu, Konak'ı el birliği ile kalkındırmak için çalışacaklarını belirtti.

  • İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliamları protesto edildi
    18:19 İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliamları protesto edildi

    İzmir Konak Meydanı'nda İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliamları ile Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurmaması protesto edildi. Açıklamada, “İsrail'le ticaretin kısıtlanması açıklamasının bir ateşkes süreci hedefi ile hareket etmesi anlamsızdır ve gerçeklikten uzaktır. Bizler direnen şerefli ve izzetli Filistin halkının dostları olarak kısıtlama değil tam bir boykot ve yaptırım talep ediyoruz” denildi.

  • Kütahya Çiniciler Çarşısı, Ramazan Bayramı'nda 30 Bin Ziyaretçi Ağırladı
    17:28 Kütahya Çiniciler Çarşısı, Ramazan Bayramı'nda 30 Bin Ziyaretçi Ağırladı

    Kütahya'nın ünlü çini ve porselenlerinin satışa sunulduğu Çiniciler Çarşısı, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Çarşı yönetimi, çarşının görünürlüğünün artması ve lokantanın kaldırılmasıyla ziyaretçilerin rahatça park edebildiğini ve alışveriş hareketliliğinin yaşandığını belirtti. Çarşı esnafları da yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.


08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çeken İllerden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement