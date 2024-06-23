Sakin Kent'te yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakin Kent'te yoğunluk devam ediyor

Sakin Kent\'te yoğunluk devam ediyor

Muğla'nın en önemli günübirlik tatil beldelerinden 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor. Akyaka'nın yerleşik nüfusu 6 bin iken bayram tatiliyle birlikte günlük nüfus 80 bine çıktı. Tatilciler Akyaka sahilinde denize girerken, Kadın Azmağı deresinde tekne turu yapıyor. Akçapınar sahilinde ise rüzgar sörfü yapan sörf tutkunları bulunuyor. Akyaka, son yıllarda ülkemizin en popüler turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.

23.06.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakin Kent'te yoğunluk devam ediyor

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Muğla'nın en önemli günübirlik tatil beldelerinden 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde yoğunluk devam ediyor.

6 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka, Kurban Bayramı tatilinde günlük nüfus 80 bine çıktı. Kurban Bayramı tatilinin ilk günlerindeki yoğunluk azalırken, günübirlik Aydın, Denizli ve İzmir gibi yakın illerden gelen tatilciler hem Akyaka sahilinde yüzüyor, hem de Kadın Azmağı deresinde tekne turuna çıkıyor.

Akyaka sahilinde yaşanan hareketlilik Akçapınar sahilinde de yaşanıyor. Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü yapan sörf tutkunları gün boyu koyda rüzgar sörfü yapmanın zevkini yaşadı. Sığ sahili ve gün boyu esen rüzgarı nedeniyle Akçapınar sahiline rüzgar sörfü yapmak için Türkiye'nin bir çok noktasından olduğu gibi yurt dışından da sörfçüler geliyor.

Akyaka'ya gelen tatilciler Kadın Azmağında tekne turu yapmadan gitmiyor. Tamamı çevre dostu elektrikli teknelerden oluşan tur tekneleri Bin 700 metre uzunluğundaki Kadın Azmağında yarım saatlik tur boyunca sazlık ve azmak nehri kenarındaki işletmelerin arasından sessiz ve sakin bir yolculuk yapıyor.

Kadın Azmağında tekne turu düzenleyen tekne kaptanlarından Şadi Durmaz, yoğun bir bayram tatili süreci yaşadıklarını belirterek, "Artık normal sezonumuz başladı. Teknelerimizin hepsi de güneş enerjili ve çevre dostu. Çevre Bakanlığımız da teknemizi sayfalarında paylaşmışlar. Akyaka'mızın yerleşik nüfusu 4 bin civarında. Bayramda 80 bin civarında bir nüfusa ulaştı. Oldukça yoğun ve çok rağbet gören bir yer burası. Son yıllarda ülkemizin en popüler turizm mahallesi" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Akyaka, Tatil, Muğla, Ula, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakin Kent'te yoğunluk devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
14:53 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir attı Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 16:39:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sakin Kent'te yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement