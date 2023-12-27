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Salihli'de inşaat izinleri 5 kata çıktı - Son Dakika
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Salihli'de inşaat izinleri 5 kata çıktı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Keli, Dedetaşı ve Gümüş mahallelerinde yapılan imar planı değişiklikleriyle inşaat izinlerinin 5 kata çıktığını açıkladı. Yeni düzenlemelerle sosyal donatı alanları da artırıldı.

Salihli\'de inşaat izinleri 5 kata çıktı
27.12.2023 - 10:20,
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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Keli, Dedetaşı ve Gümüş mahallelerinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan çalışma kapsamında, inşaat izinlerinin 5 kata çıktığını açıkladı.

Başkan Kayda yaptığı açıklamada, "Salihli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan çalışma kapsamında, Keli, Dedetaşı ve Gümüş mahallelerinde toplam 29 hektarlık alanda imar plan değişiklikleri yapılarak Keli Mahallesi sınırları içerisinde (9.62 hektarlık alan) bulunan 816, 770, 731 ve 812 Sokaklarda mevcut imar planı ile sağlanamayan, mevzuata ve yönetmeliklere uygun sağlıklı yapılaşmaya ve sosyal donatı alanlarında artışa imkan sağlayacak bir imar planı elde edilmesi amacıyla Salihli Belediyesi'nin hazırlattığı imar plan değişikliğine göre mevcut planda 3 kat olan yerlerde inşaat izni 5 kat olarak düzenlenerek yollar genişletilip yeni sosyal donatı alanları oluşturuldu." dedi.

Dedetaşı ve Gümüş mahallelerinde 2 kattan 5 kata çıktı

Salihli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan çalışma kapsamında, Dedetaşı ve Gümüş mahallelerinde bulunan yaklaşık 20 hektarlık alanda imar plan değişiklikleri yapılarak bu mahallelerde de mevcut planda 2 kat olan yerlerde inşaat izninin 5 kat olarak düzenlendiğini kaydeden Başkan Kayda, "Dedetaşı Mahalle sınırları içerisinde bulunan Atilla Caddesi, Nurettin Ersoy Caddesi, Kamil Sezer Caddesi, Gürsel Caddesi ve 504 sokak, 491 sokak, 508 sokak, 499 sokakları arasında kalan yaklaşık 11.2 hektarlık alanda, mevcut imar planı ile sağlanamayan, mevzuata ve yönetmeliklere uygun sağlıklı yapılaşmaya ve donatı alanlarında artışa imkan sağlayacak bir imar planı elde edilmesi amacıyla söz konusu alanda imar planı değişiklikleri yapılarak mevcut planda 2 kat olan yerler 5 kat olarak düzenlenerek yollar genişletilip yeni sosyal donatı alanları oluşturuldu. Gümüş Mahalle sınırları içerisinde bulunan Avar Caddesi, Fetih Caddesi, 448 sokak, Gümüş Caddesi ve İzmir- Ankara Karayolu arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alanda, mevcut imar planı ile sağlanamayan, mevzuata ve yönetmeliklere uygun sağlıklı yapılaşmaya ve donatı alanlarında artışa imkan sağlayacak bir imar planı elde edilmesi amacıyla söz konusu alanda imar planı değişiklikleri yapılarak mevcut planda 2 kat olan yerler 5 kat olarak düzenlenerek yollar genişletilip yeni sosyal donatı alanları oluşturuldu." şeklinde konuştu.

Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmaların sonuca ulaştığını belirten Başkan Kayda, yeni imar düzenlemeleriyle Keli, Dedetaşı ve Gümüş mahallelerinde inşaat izninin 5 kata çıktığını ifade ederek, "İmar plan değişiklikleri ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik anlamda hakları koruduk. Keli, Dedetaşı ve Gümüş mahallelerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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