Üye Girişi
Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak - Son Dakika

Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak

18.11.2021 11:09

Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak 40 megavatlık GES, Türkiye'de ilk 5 arasında yer alacak, ülkenin kuzeyindeki en büyük santral olacak Samsun Büyükşehir Belediyesi GES ve RES ile yenilenebilir enerjiden yılda 75 milyon TL kazanç sağlayacak Samsun'a kurulacak...

Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak

40 megavatlık GES, Türkiye'de ilk 5 arasında yer alacak, ülkenin kuzeyindeki en büyük santral olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi GES ve RES ile yenilenebilir enerjiden yılda 75 milyon TL kazanç sağlayacak

SAMSUN - Samsun'a kurulacak 40 megavatlık güneş enerji santrali (GES), Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi kuracağı GES ve rüzgar enerji santrali ile yenilenebilir enerjiden yılda 75 milyon TL kazanç sağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrik giderlerinin yılda 130 milyon TL olduğunu, ilk etapta kuracakları 40 megavatlık güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santralinden yılda 75 milyon TL'lik elektrik üreteceklerini söyledi. Başkan Mustafa Demir, Ladik ilçesine kuracakları ilk etap GES ile yılda 50 milyon TL'lik elektrik katkısı sağlayacaklarını, RES ile de yıllık 25 milyon TL'lik elektrik katkısı alacaklarını ifade etti. Bu projelere ek olarak 40 megavatlık bir GES kurma haklarının daha olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir, birimlerin de kendi tesislerinin yanında kuracakları yenilenebilir enerji ile kendi elektriklerini bulundukları yerde üretip, kullanacaklarını kaydetti.

"Ladik'te kuracağımız GES'in yıllık 50 milyon TL katkısı olacak"

İlk etap için kurulacak GES hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, "Yerel yönetimler olarak bizim Samsun'da su idaresi ağırlıklı olmak üzere yılda toplam enerji giderimiz 130 milyon TL civarında. Toplam bütçemizin yüzde 10'u bizim elektrik tüketimi harcamalarına gidiyor. Bu konuda ciddi bir proje geliştirdik. Samsun'da Ladik ilçemizde 40 megavat gücünde bir güneş enerji santrali projesi hazırladık. Şu anda ihale aşamasına geldik. İlave bir 40 megavatlık bir hakkımız daha var. O çalışmayı da yürütüyoruz. İnşallah bu yılın sonunda ve önümüzdeki yılın başlarında güneş enerji santralini fiiliyata geçireceğiz. Samsun'a yıllık yaklaşık 50 milyon TL civarında katkısı olacak bir proje. Baktığımızda yaklaşık 7 yılda yatırımı amorti edecek bir proje. Yenilebilir enerji olarak var olan güneşi enerjiye çeviren bir sistem yapacağız. Samsun, yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'de en iyi durumda belediyelerden birisi olacak. Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında kamudaki en büyük proje diye biliyorum. İlk santralimiz yıllık 50 milyon TL, ikinci 40 megavatlık projeye de çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili belediyeye verilmiş bir mahsuplaşma düzenlemeleri var. Ondan istifade edeceğiz. Yani belediye olarak tükettiğimiz kadar enerji üreteceğiz. Böyle bir hakkımız var. Bu hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

"Birimler kendi elektriklerini bulundukları yerde üretip, kullanacaklar"

Yenilenebilir enerji üretiminin yanında birimlerin kendi sarf ettiği enerjiyi de kendilerinin üreteceğini dile getiren Demir, "Rüzgar enerji santrali konusunda da belli lokasyonlarda çalışmalarımız var. Ruhsat alanları ile ilgili çalışıyoruz. Onların da maliyet hesabı, yatırımın ne kadar zamanda geri döneceğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Rüzgar enerji santrallerinden de yıllık 25 milyon TL katkı almayı hedefliyoruz. Ayrıca bizim su idaresi ve belediyenin bir kısım işletmelerinde tesislerin hemen yanında iletim hatlarına vermeksizin kendi yanında elektrik üretip, kendisinin tükettiği projeler üzerinde çalışıyoruz. SAMULAŞ'ın binasının üstünde benzer bir uygulama var. Diğer birimlerimizde de bu çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde ve merkezde ileri biyolojik arıtma üzerinde çalışıyoruz. Yani tesislerimiz bulunduğu yerde elektriği üretip, kendileri tüketecekler" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ yılda toplam 130 milyon TL'lik kaynağını elektrik tüketimine harcıyor.

Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak
Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak
Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak
Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak

Türkiye, Samsun, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü 12:05 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TL'de yaşanan değer kaybında eski başkan Murat Uysal'ı yakaladı 12:01 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TL'de yaşanan değer kaybında eski başkan Murat Uysal'ı yakaladı Halk otobüsü, durakta bekleyen otobüse çarptı: 13 yaralı 11:25 Halk otobüsü, durakta bekleyen otobüse çarptı: 13 yaralı
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi 11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı 11:08 Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı 10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:09 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti
11:47 İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları
11:39 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
11:31 Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil
11:27 Otomotiv devinin mini aracı Türkiye'de satışa çıkıyor: 20 bin TL
11:27 Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz
11:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor
11:18 Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek
11:18 Kaza sonrasında ağaç kağıt gibi ikiye bölündü
11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti         
12:10
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 8 yıl hapis cezası mı aldı? Avukatlarından jet yanıt geldi: Kesinleşen karar yok Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 8 yıl hapis cezası mı aldı? Avukatlarından jet yanıt geldi: Kesinleşen karar yok         
12:05
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı         
11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı         
11:09
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 12:20:13. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'a kurulacak, Türkiye'nin kuzeyindeki en büyük GES olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement