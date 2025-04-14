Samsun balık ihracatında Çin ve Norveç'e rakip oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun balık ihracatında Çin ve Norveç'e rakip oluyor

Samsun balık ihracatında Çin ve Norveç\'e rakip oluyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesiyle birlikte sadece su ürünleri ihracatından Samsun'un yıllık ihracat rakamı olan 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

14.04.2025 18:02  Güncelleme: 18:09
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesiyle birlikte sadece su ürünleri ihracatından Samsun'un yıllık ihracat rakamı olan 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 1. Oturumu, Başkan Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılar toplantıda toplam 59 gündem maddesi görüşüldü. 2024 yılı faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının yanı sıra, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarında görev alacak üyelerin seçimi yapıldı. Toplantıda ayrıca Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'ye Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 33 oranında ortak olması, müteşebbis heyetine temsilci seçilmesi ve tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Başkan Halit Doğan'a yetki verilmesi teklifleri de ele alındı.

"1,5 milyar dolarlık ihracatı tek başına su ürünlerinden yapma arzusundayız"

Başkan Doğan, bölgenin hem ekonomik hem de istihdam açısından Samsun'a önemli katkılar sunacağını belirterek, su ürünleri sektöründe büyük bir ihracat potansiyelini harekete geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Samsun'un yıllık ortalama ihracat rakamı olan 1,5 milyar doları sadece su ürünleri ihracatından gerçekleştirmek için önemli bir adım attıklarını ifade eden Doğan, "Sürecin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Söz konusu OSB, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan bir arazide olacak. Karayollarının arazisini bedelsiz olarak Hazineye devrettik, Hazineden de bedelsiz olarak OSB Müteşebbis Heyetine verilmiş olacak. OSB alanı şimdilik çok büyük bir alan değil ama genişleme alanları ile büyütmeyi hedefliyoruz. Bafra Karma OSB içerisinde balık yemi üreten firmalar var. Kokuyla alakalı da Bafra'da ciddi şikayetler vardı. Bu tesisleri de OSB alanına alacağız. Bu konuda Samsun olarak önemli bir ihracat hedefliyoruz. Samsun balıkçılıkta, tüm Samsun olarak yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamlarını tek başına su ürünleriyle alakalı yapsın arzu ediyoruz. Çalışmamız ve gayretimiz de bunun içindir" dedi.

Madde, meclis üyelerinin oy birliği ile komisyona havale edilmeden kabul edildi.

2024 Faaliyet Raporu

Mecliste ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, 2024 yılına aile faaliyet raporu hakkında bilgi verdi. Bütçe gerçekleşmeleri hakkında bilgi veren Perçin, "2022 yılında planlanan gelir 2 milyar 748 milyon TL, gerçekleşen ise yüzde 94,7 ile 2 milyar 604 milyon TL. 2023 planlanan gelir 5 milyar 59 milyon, gerçekleşen gelir ise yüzde 97,8 ile 4 milyar 948 milyon TL ve 2024 planlanan gelir 9 milyar 100 milyon TL, gerçekleşen de yüzde 102 ile 9 milyar 312 milyon TL oldu. Giderlerde ise 2022 yılı planlanan 3 milyar 231 milyon TL, gerçekleşen 3 milyar 178 milyon TL. 2023 planlanan gider 6 milyar 754 milyon TL, gerçekleşen 6 milyar 687 milyon TL. 2024 planlanan gider ise 13 milyar 43 milyon TL, gerçekleşen gider ise 11 milyar 239 (yüzde 86,1) oldu" diye konuştu.

Yatırım harcamaları, personel giderleri ve diğer giderler hakkında da bilgilendirmede bulunan Perçin, "2024 yılında yatırım gideri 4 milyar 819 milyon TL, personel gideri 2 milyar 223 milyon TL, diğer giderler (banka faizleri ve benzeri) 3 milyar 896 milyon TL olmak üzere toplam 11 milyar 239 milyon TL bitçe gideri oldu. 2024 mali yılı gider bütçesi içerisindeki yatırım harcamalarının oranı ise yüzde 42,88 olarak gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Borç stoku 6,9 milyar TL azalım gösterecek"

Öz gelirler hakkında da rakamları paylaşan Perçin, "2024 mali yılının bitiminde görüldüğü üzere geçmiş seneye göre yüzde 153'lük bir artış ile 2,7 milyar TL'lik bir öz gelir rakamı elde edilmiştir. Büyükşehir gelir yapısı esas alındığında merkezi gelirlere karşılık yüzde 30'luk bir öz gelir oranına erişilmesi, gelir takibatı ve çeşitliliğinde etkili bir performans sağlandığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Finansal yükün azaltılması için 2024 yılında yapılan çalışmalardan da bahseden Perçin, şunları söyledi:

"1 Nisan 2024 tarihinden itibaren mali kaynakların kısıtlılığı sebebiyle borç yönetim stratejisinde birtakım değişikliklere gidilmesi gerekmiştir. Bu minvalde Eylül 2024 itibarıyla alınan adımlar ile yurt içi kredilerde borç bakiyelerinin kapatılması işlemi başlangıç göstermiştir. Eylül 2024 tarihi itibarıyla 8 adet yurt içi kredi kuruluşuna olan toplam (anapara ve faiz) 9,8 milyar TL'lik borcun gün itibarıyla 3 bankaya ve 7,7 milyar TL düzeyine indirilmesi süreci gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kredilerin daha fazla faiz yükü oluşturmaması adına yılsonuna kadar, 688 milyon TL anapara ödemesi (nakdi) yapılmıştır. Ödenen anaparalar neticesinde 875 milyon TL faiz yükünden tasarruf edilmiştir. Değişken faiz oranı sebebiyle geçen süreçte düşen oranlar faiz borç stokunu 616,3 milyon TL azaltmıştır. İller Bankası paylarından yapılan kesinti yoluyla 222 milyon TL İller Bankası kredisi ödenmiştir. Böylelikle borç stokunda 2 milyar 177 milyon TL düşüş kaydedilmiştir. Bu süreçte yurt içi kredilere ilişkin borç stoku yüzde 22 düşüş göstermiştir. 2025 yılına geçilmesiyle birlikte geriye kalan yurt içi borç yükünün sonlandırılması aşamasında İller Bankası hariç kalan iki banka ile son aşamalara geçilmektedir. İki banka ile işlemler sonlandırıldığında borç stoku (faiz dahil) 6,9 milyar TL azalım gösterecektir."

Meclis, faaliyet raporu sonrası denetim raporu ve diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi. Mecliste karara bağlanmayan ve bilgiye sunulmayan maddelerin tamamı ise ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun balık ihracatında Çin ve Norveç'e rakip oluyor - Son Dakika

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