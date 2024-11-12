Samsun\'da \'Bu Gençlikten İyi İş Çıkar Projesi\' Toplantısı Gerçekleşti

Ekonomi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Merkez OSB'nin iş birliğinde yürütülen "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar Projesi" toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında yapıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cenk Gezegin ve Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eş finansmanıyla yürütülen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" kapsamında yürütülen proje hakkında Dr. Öğr. Üyesi Cenk Gezegin ve Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncü tarafından yapılan sunumda; proje kapsamında OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde kurulan laboratuvar ve atölyelerde verilen mesleki eğitimler, eğitim verilen 60 kursiyerden 34'ünün istihdam edildiği proje kapsamında TR83 Bölgesi'nde (Samsun, Amasya, Tokat, Çorum) faaliyet gösteren firmaların yüksek teknoloji kullanımı ihtiyaç alanlarının belirlenmesi anket sonuçları, proje kapsamında Almanya'ya gerçekleştirilen 2 günlük teknik ziyarette gezilen firmalar, yenilenebilir enerji alanındaki güncel gelişmeler, yenilenebilir enerjinin Almanya'daki önemi ve yaygın kullanımı hakkında bilgi verildi.

Vali Tavlı, tamamlanan projenin faaliyetlerinin ve sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, ilerleyen süreçte sanayinin ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek diğer projeler ile ilgili desteklerinin süreceğini ifade etti. - SAMSUN