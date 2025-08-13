Samsun'da Konut Satışları Yüzde 20,3 Artış Gösterdi - Son Dakika
Samsun'da Konut Satışları Yüzde 20,3 Artış Gösterdi

13.08.2025 16:01
Samsun'da Temmuz 2025'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %20,3 artarak 2.885 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da 2025 yılı Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artarak 2 bin 885'e ulaştı.

Türkiye genelinde artış yüzde 12,4

Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artışla 142 bin 858 oldu. Samsun, toplam satış sayısıyla Türkiye'de en çok konut satılan 15. il olarak kayıtlara geçti. En fazla konut satışı 23 bin 152 ile İstanbul'da gerçekleşirken, Ankara 12 bin 491, İzmir ise 7 bin 815 satışla takip etti. En az satış yapılan iller 58 konutla Ardahan, 93 konutla Bayburt ve 103 konutla Hakkari oldu.

İpotekli satışlarda yüzde 80'lik sıçrama

Samsun'da ipotekli konut satışları geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 80,2 artarak 373'e yükseldi. Türkiye genelinde ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 12,9 olurken, Samsun bu alanda yüzde 2'lik payla 12. sırada yer aldı. İstanbul 3 bin 821 satışla zirvede yer aldı.

Diğer satış türleri 2 bin 512 konutu kapsadı

Kentte ipotekli satışlar dışındaki diğer konut satışları ise yüzde 14,7 artışla 2 bin 512 olarak gerçekleşti. Bu alanda Samsun, Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı. İstanbul 19 bin 331, Ankara 10 bin 139 ve Antalya 6 bin 639 diğer konut satışıyla ilk üçte yer aldı.

İlk satış oranı yüzde 42

Samsun'da temmuz ayında satılan konutların bin 211'i ilk satış, bin 674'ü ise ikinci el oldu. Türkiye genelinde ise satışların yüzde 30,8'i ilk, yüzde 69,2'si ikinci el konutlardan oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

15:42
