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Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz - Son Dakika

Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz

25.09.2021 12:46

Samsun'da, üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Kredi Yurtlar Kurumu yurtları öğrenciler için hazır hale getirildi. Muhtemel barınma sorununa karşı ise öğrencilere, kamu kurumlarının misafirhanelerinde "1 ay ücretsiz" kalma imkanı sağlandı.

Pandemi döneminde yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşları, öğrencileri, işçileri ve Kovid-19 hastası olup karantina altında tutulan vatandaşları misafir eden KYK, şimdi ise asli görevi olan üniversite öğrencilerini ağırlamaya başlayacak. 14 bin 400 kapasiteli 18 devlet yurdu ile 4 bin 40 kapasiteli özel ve vakıf yurtlarıyla öğrencilere barınma imkanı sunan Samsun'da yurtların dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri tamamlandı. Yemekhaneler öğrencilerin fiziksel mesafe kuralına uygun oturacak şekilde düzenlendi. 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan yurtlar öğrencilerini bekliyor.

Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz

"18 TANE DEVLET YURDU, 14 BİN 400 KAPASİTE"

Samsun'da yurtlar noktasında bir sıkıntının olmadığını açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilerde 2 yıl ara vermenin paniğiyle 'yurtlarda yer yok gibi' bir anlayış olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "Samsun'da 18 tane devlet yurdumuz var. Bunların ise 14 bin 400 kapasitesi var. Hemen hemen üniversitelerin meslek yüksekokulu olan veya fakültesi olan yerlerde de yurtlarımız mevcut. Tabii, bu pandemi münasebetiyle öğrencilerde 2 yıl ara vermenin paniğiyle, heyecanıyla beraber 'yurtlarda yer yok gibi' bir anlayış oldu. Samsun'da yurtlar noktasında sıkıntımız yok. Çünkü 4 bin 40 kapasiteli de özel ve vakıf yurtları var. Vakıf yurtlarının tamamı dolduğunda bizim Samsun'da yedek sıkıntımız da kalmamış olacak. Kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yurtlarına da Bakanlar Kurulu kararıyla ciddi anlamda destek veriyoruz. Dolayısıyla bu desteği alan öğrencinin çok ciddi bir sıkıntısı kalmıyor. Öğrenciler küçük bir rakama özel vakıf ve dernek yurtlarında kalabiliyor. Dolayısıyla biz şu anda müracaat eden öğrencilerimizi yerleştirdikten sonra geride kalanları özel vakıf ve dernek yurtlarına da yönlendirme yapabiliyoruz" dedi.

Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz

"KAMU KURUM MİSAFİRHANELERİ ÖRENCİLERE 1 ÜCRETSİZ"

Öğrencilerin ikinci evlerine geldiklerini söyleyen Müdür Kasapoğlu, "Gelen öğrenciyi mağdur etmemekle alakalı valimizin güzel girişimleri oldu. Sayın Valimiz, kamu kurumlarına ait misafirhaneleri de '1 aylığına ücretsiz' bir şekilde öğrencilere sundu. İlk defa gelen bir öğrenci hem Samsun'u tanımış olacak hem de yurt sırası kendisine uzaksa vakıf ve özel yurtları görme şansı bulacak. Yani öğrencinin burada barınma ile alakalı sıkıntısı olmayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak mesai arkadaşlarımla beraber, yurtlardaki müdür, memur arkadaşlarımla beraber öğrencilerimizi bekliyoruz. Velilerin de içleri rahat olsun. Çocuklar artık bizimdir, bize emanettir. Çocuklar ikinci yuvalarına geldiler" diye konuştu.

Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz

SON HAZIRLIKLAR

Yurtların birçok noktasında hazırlıkların tamamladığını ifade eden Kasapoğlu, "Şu an bulduğumuz mekan 2020'de yurt dışından gelen öğrencilere, daha sonrasında karantina ile ilgili kullanılan bir yurdumuzdu. Temmuz ayında karantina süreci bitti. Burada tüm hazırlıklarımızı, Kovid-19 noktasında, hijyen noktasında, ne gerekiyorsa her şey yapıldı. Nevresimden çarşafına, yataklarına varıncaya kadar asıl sahipleri olan öğrencilerin kullanıma hazır hale geldi" şeklinde konuştu.

Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz
Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz
Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz
Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz

Üniversite, Pandemi, Samsun, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun'da öğrencilerin barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri 1 ay ücretsiz - Son Dakika
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