Samsun'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Artıyor

Samsun\'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Artıyor

Samsun, baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe her geçen sene artan bir verim elde ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında üretim miktarını artıran Samsun, binlerce ton farkla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun'da toplam 36 tesisin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe, Derbent Baraj Gölü ve Karadeniz'de bulunan tesisler önemli bir rol oynuyor. Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi ise 21 bin 108 ton/yıl olarak belirlenmiştir.

13.03.2024 15:40  Güncelleme: 15:42
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Baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmalarda verim her geçen sene artıyor. 2022 yılında 12 bin 378 ton, 2023 yılında ise 13 bin 971 ton olmak üzere bin 573 ton farkla üretimini artıran Samsun, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi almış toplam 36 tesis mevcut. Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin önemli bölümünü Derbent Baraj Gölü ve Yakakent açıklarında Karadeniz'de üretim yapan tesisler oluşturuyor. Yine aynı zamanda su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi 21 bin 108 ton/yıl olan Samsun'un 15 bin 350 ton/yıl alabalık ve Türk somonu olmakla birlikte 5 bin 688 ton/yıl levrek üretimi imkanı bulunuyor.

Samsun'da faaliyet gösteren Derbent Baraj Gölü'nde 14 adet, Yakakent ilçesinde Karadeniz'de 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi mevcut. Diğer tesisleri Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde küçük ölçekli tesisler olarak yer almakta. Samsun'da 2022 yılında 12 bin 378 ton, 2023 yılında ise 13 bin 971 ton su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim gerçekleştirildi.

Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmı iç piyasada tüketiliyor. Büyük bir kısmı ise ortalama 500-600 gr ağırlığa ulaşınca Yakakent'te bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine canlı olarak naklediliyor ve denizde 1,5-4 kg ağırlığa ulaşıncaya kadar beslenerek büyütülüyor. 1,25 kg ve üzeri büyütülen alabalıklar 'Türk somonu' olarak adlandırılarak ihraç ediliyor. 2023 yılında su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde toplam 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi.

Su ürünlerinde 7. sırada

Samsun su ürünleri yetiştiriciliğinin her geçen yıl artış gösterdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bilindiği gibi ilimiz 210 km sahil şeridine sahip olmanın yanında baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakların çevreye zarar vermeyecek şekilde sürdürülebilir olarak kullanılması başlıca hedefimizdir. Dünya ve ülkemizde balıkçılık verilerine bakılırsa avcılık yolu ile elde edilen su ürünleri üretiminin giderek düşüş kaydettiği görülecektir. Dünya ve buna paralel olarak ülkemiz nüfusunun artması su ürünleri stoklarına uygulanan baskının artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle yetiştiricilik yolu ile su ürünleri üretimine ihtiyaç her geçen gün artış göstermiştir. Su ürünlerinin kültür ortamında üretimi stratejik olarak önemlidir. Son yıllarda dünya çapında yaşanan savaş ve ekonomik sıkıntılara rağmen ilimiz su ürünleri yetiştiricilik sektörünün büyümesini kararlıkla sürdürmektedir. Bu büyümeye Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklemeleri büyük katkı sunmuştur. Bakanlığımız 2023 yılında, yaptıkları üretim için ilimiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerine toplam 5 bin 298 ton üretim için 6 milyon 646 bin 737 TL net ödeme yapmıştır. Amacımız ilimiz su kaynaklarının mümkün olduğunca kullanılarak Samsun ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır. İlimizde yetiştiricilik ve avcılık yolu ile üretilen su ürünlerimiz yurt dışına pazarlanmakta ve her yıl yaklaşık 45-50 milyon dolar gelir sağlanmaktadır. Son yıllarda çevremizde patlak veren savaşlara ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ilimiz balıkçılık sektörü yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Samsun ilimizde 2022 yılı verilerine göre ülke bazında su ürünleri yetiştiriciliği üretimi bakımından 7. sırada yer almıştır. İlimiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam edilmekte olup, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşmaktadır. Su ürünleri yetiştiricilik sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Derbent, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika

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