Samsun\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Mart Ayı Sonunda 463 Bin 844\'e Ulaştı

Ekonomi

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 463 bin 844 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2024 haber bültenini açıkladı. Buna göre Türkiye'de Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 463 bin 844'e yükseldi. Mart ayında Samsun'da 3 bin 189 aracın trafiğe tescili yapıldı.

2024'te 10 bin 93 arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Aralık ayı sonu itibarıyla 453 bin 751 olmuştu. 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla ise araç sayısı 10 bin 93 adet artarak 463 bin 844'e çıktı.

Bölge iller

Bölge illerden Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 72 bin 637, Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 144 bin 456, Ordu'da 176 bin 813 oldu. - SAMSUN