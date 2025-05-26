Samsun'da Türk Somonu Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Türk Somonu Hasadı Gerçekleştirildi

Samsun\'da Türk Somonu Hasadı Gerçekleştirildi
26.05.2025 13:46
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Yakakent'te yapılan somon hasadı Türkiye'nin ihracatını artırıyor, Japonya ve Rusya'ya gönderiliyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan balıkçı barınağında Türk somonu hasadı yapıldı. Karadeniz'in besleyici ve serin sularında yetiştirilen lezzetli somonlar başta Japonya, Çin ve Rusya olmak üzere dünya mutfaklarını süslüyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi bulunan toplam 40 tesis bulunuyor. Bu tesislerin önemli bir kısmı, Havza Dereköy Göleti, Boyabat ve Derbent Baraj Gölleri ile Yakakent açıklarında Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Samsun'un toplam su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi 32 bin 869 tona yıla ulaştı. Bu kapasitenin 14 bin 194 tonunu Türk somonu ve levrek, 9 bin 675 tonunu ise alabalık üretimi oluşturuyor.

Türk somonu hasadı yapıldı

Yakakent ilçesinde protokol üyelerinin katılımıyla Türk somonu hasadı yapıldı. Kafeslerden kepçe yardımıyla alınan somonlar soğuk hava kutularına konuldu. Hasatta konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Türk somonu hasadı başladı. Üreticilerimiz için, Samsun'umuz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Yakakent'in tertemiz denizinde beslenen Türk Somonları, en lezzetli şekilde dünya mutfaklarına sunuluyor. Samsun balıkçılığın merkezi. Samsun'da 3 tane büyük ovamız var. Vezirköprü, Bafra ve Çarşambadır. Dördüncüsü ise Karadeniz ovamızdır. Yakakent ve Samsun balıkçılığın, kültür balıkçılığın merkezi olması hasebiyle Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Plan Bütçe Komisyonluğu ile Samsun Milletvekillerimizin vermiş olduğu destekle hep birlikte Yakakent'te Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ni faaliyete geçireceğiz" dedi.

"2024 yılında yaklaşık 100 milyon dolar ihracatımız var, bu sene daha da artacak"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Yakakent Balıkçı Barınağındaki yaptığı açıklamada, "İlimizde üretilen alabalıkların büyük kısmı iç piyasada tüketiliyor, ancak ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşan balıklar Yakakent'teki deniz kafeslerine taşınarak burada 1,5 ila 4 kilogram arasında büyütülüyor. Bu balıklar, 1,25 kilogramı aştığında 'Türk somonu' olarak adlandırılıyor ve başta Japonya ile Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. 2024 yılında yaklaşık 100 milyon dolar ihracatımız var. Bu sene daha da artacak. Samsun'da 2024 yılında ağ kafeslerde 13 bin 270 ton alabalık üretildi. Bu miktarın 8 bin 771 tonunu Türk somonunun oluşturdu. Özellikle Japonya'dan gelen taleplerin artması üzerine üreticilerin planlamalarını bu taleplere göre revize ettik. Somon üretim kapasitesini artırdık. Türk somonu denizde çok hızlı büyüyor ve et kalitesi açısından oldukça lezzetli. Bu nedenle özellikle Japonya ve Rusya gibi ülkelerden yoğun talep alıyoruz" diye konuştu.

Samsun'da su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiğini, bu rakamın işleme ve değerlendirme tesisleriyle birlikte 300'e ulaştığını ifade eden Sağlam, "Türk somonunun et rengi kalitesini artırmak için Türk Gıda Kodeksi'ne uygun pigment içeren yemler kullanıyoruz. Jeopolitik risklerin azalması ve özellikle Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda ihracatın daha da artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"İhracat 2 milyar doları açmış durumdadır"

Su ürünleri sahibi Ahmet Tolga Vural, "Türk Somonu, Türkiye ve Türkiye'nin ihracatı açısında iyi noktaya geliyor. İhracat 2 milyar doları açmış durumdadır. Türk Somonu Rusya ve Japonya'da çok tercih edilen bir üründür" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Türk Somonu Hasadı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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