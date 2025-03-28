Samsun, Karadeniz\'in Savunma Sanayi Üretim Merkezi Olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Karadeniz'in savunma sanayi üretim merkezi olacağını söyledi.

Milletvekili Mehmet Muş, Makine Kimya Enstitüsü (MKE) A.Ş. Çarşamba Üretim Kampüsü'nü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Muş, yetkililerden bilgi aldıktan sonra, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkanlarla üretileceği fabrikamızın faaliyete geçmesiyle Samsunumuz, Karadeniz'in savunma sanayi üretim merkezi olacak" dedi.

Samsun Yeni OSB'yi de ziyaret eden Muş, "Samsunumuzda Tekkeköy ilçemizdeki Yeni OSB'mizi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten, ihracata dayalı seçkin yatırımlara tahsis edilen OSB'miz, ülkemizin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olacak" diye konuştu.

Ziyaretlerde ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri ile ilgililer de yer aldı. - SAMSUN