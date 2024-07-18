Samsun Orta Karadeniz'de İşsizlik Oranında İlk Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Orta Karadeniz'de İşsizlik Oranında İlk Sırada

Samsun Orta Karadeniz\'de İşsizlik Oranında İlk Sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Orta Karadeniz'de işsizlik oranı en yüksek il Samsun, en düşük il ise Sinop oldu. Sinop aynı zamanda Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili olarak kaydedildi. Samsun, bölgedeki diğer illere göre istihdamda Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.

18.07.2024 11:58
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Orta Karadeniz'de işsizlik oranı en yüksek il Samsun, en düşük il ise Sinop oldu. Sinop aynı zamanda " Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili" olma başarısını gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Orta Karadeniz'de Samsun ilk sırada

Orta Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, işsizlik oranında ilk sırada yer aldı. Samsun yüzde 9,4 ile Türkiye tahminiyle aynı oranı paylaştı. Bölge illerinden Amasya'da işsizlik oranı yüzde 8,9, Çorum'da yüzde 8,1, Ordu'da yüzde 7,7, Tokat'ta yüzde 6,9, Sinop'ta ise yüzde 4,8 olarak tahmin edildi.

Samsun istihdamda Türkiye ortalaması üzerinde

TÜİK, il düzeyinde istihdam oranı 2023 verilerini de açıkladı. Buna göre Türkiye'de istihdam oranı yüzde 48,3, Sinop'ta 51, Ordu'da 50,8, Tokat'ta 50,3, Samsun'da 50,2, Amasya'da 47,4, Çorum'da ise 44,3 olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Orta Karadeniz'de İşsizlik Oranında İlk Sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Orta Karadeniz'de İşsizlik Oranında İlk Sırada - Son Dakika
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