Samsun Simidi: Geleneksel Lezzet - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Simidi: Geleneksel Lezzet

Samsun Simidi: Geleneksel Lezzet

Samsun simidi, özel üretimle dikkat çekiyor; yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor.

03.04.2025 10:51
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Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri olan "Samsun simidi", sıcak kazan tekniğiyle hazırlanması ve özel üretim süreciyle hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılan Samsun simidi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mayalanma süresi kısa tutulan ve az maya kullanılan Samsun simidi, yarı sert hamurunun sıcak dut pekmezi kazanında haşlanmasıyla öne çıkıyor. Bol susam ile kaplanan simitler, odun ateşinde pişirilerek kendine has lezzetini kazanıyor. Şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Samsun simidi, dönüş yolculuğunda hediyelik olarak da tercih ediliyor.

Samsun'da yıllardır simit ustalığı yapan Hasan Şen, Samsun simidinin farkını kullanılan malzemelerin belirlediğini ifade ederek, "Unu özel çekimdir, ekmek unlarından farklıdır. Hamur, sıcak pekmez kazanında haşlandıktan sonra bolca susamlanarak fırına verilir. Samsun'un suyu ve özel çekim unu, bu simidi diğerlerinden ayıran en önemli etkenlerdir" dedi.

"Vatandaşlar bayram dönüş yoluna simit alarak memleketlerine götürüyorlar"

Bayram tatili için Samsun'da bulunan vatandaşların dönüş yoluna çıkmadan önce simit alarak memleketlerine götürdüklerini ifade eden fırın işletmecisi Muhammet Çevrim, "Simit Samsun'un en meşhur yiyeceklerinden biridir. Yapımında un, maya, pekmez ve susam kullanılır. Odun ateşinde daha iyi olan simit, 4-5 dakikada pişer. Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var. Sıcak kazanı olan Samsun simidine Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılır. Simit, 1-2 gün bayatlamadan dayanabilir. Özellikle şehir dışından gelenler meşhur Samsun simidini alarak memleketlerine götürüyor. İstanbul, Edirne, Malatya, Şanlıurfa'ya giden birçok kişi buradan 400-500 simit alarak şehirlerine götürüyorlar. Şu anda bayram yoğunluğu var. Şehirlerine dönecek vatandaşlar simitlerini alıp, şehirlerine öyle gidiyorlar. Biz günde 8 bin ile 10 bin adet simit üretiyoruz" diye konuştu.

'Susamlı İskender' olarak da adlandırılan Samsun simidinin yaklaşık 1,5 milyon olan Samsun nüfusunun 10'da 1'ine denk gelecek şekilde her gün üretildiği ifade edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Amasya, samsun, Güncel, Yaşam, Simit, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Simidi: Geleneksel Lezzet - Son Dakika

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