Samsun Yeni OSB'nin Şehre Katkıları - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Yeni OSB'nin Şehre Katkıları

Samsun Yeni OSB\'nin Şehre Katkıları

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) şehrin üretimini, istihdamını ve ihracat kapasitesini artıracağını belirtti. Yeni OSB'nin Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

10.08.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) şehrin üretimini, istihdamını ve ihracat kapasitesini artıracağını, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da çok önemli katkılar sunacağını söyledi.

Samsun Yeni OSB'de fabrika inşaatları, yol ve elektrik altyapısı çalışmaları hızla devam ediyor. Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Samsun Yeni OSB'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vali Tavlı, "Yeni OSB'miz tamamlandığında şehrimizin üretimini, istihdamını ve ihracat kapasitesini artırırken birçok sektörde yerli ve milli üretimiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da çok önemli katkılar sunacak. Güçlü sanayi, güçlü Samsun, güçlü Türkiye" dedi.

Samsun merkez ilçelerinden Tekkeköy sınırları içerisinde 260 hektarlık alanda kurulan Yeni OSB yatırımcıları bekliyor.

Samsun Bafra Karma OSB toplantısı

Ayrıca, Bafra Karma OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; arsa tahsis bedelleri, asa tahsisi yapılabilecek öncelikli sektörler, meslek okullarıyla yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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